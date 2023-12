Devetogodišnja djevojčica koja je u subotu teško ozlijeđena kada joj je na glavu u centru Sinja pao kamen sa kuće, operirana je u splitskom KBC-u te je u tijeku intenzivno liječenje, izvijestili su iz tog KBC-a.

Stanje djevojčice

"U ovom trenutku nemoguće je prognozirati ishod liječenja. Sedirana je i nakon anesteziološkog postupka ostat će neko vrijeme na respiratoru jer je to normalna procedura nakon ovako dugih i teških operacija", rekao je novinarima Josip Krnić, pročelnik objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Split.

Pojasnio je da se radi o teškoj ozljedi glave i kosti te je bila potrebna neurokirurška operacija.

Dodao je i kako sada počinje intenzivno liječenje koje će se nastaviti u idućim danima.

"Protokom vremena moći ćemo reći opseg ozljede i vidjeti koje su moguće komplikacije," kazao je Krnić.

Očevitkinja nesreće

Naime, djevojčica je u subotu ujutro išla iz crkve sa župnog vjeronauka s vršnjacima kad je na nju pao kamen. Tijekom dana je na tom mjestu palo nekoliko kamena, a kuća s koje je palo kamenje je oštećena.

"Oko 10 sati smo iz doma čuli jak udarac i nakon što smo izašli na balkon vidjeli smo da je palo stablo. Mislili smo da je to uzrok udarca, ali nije bilo. Kad sam htjela ući u kući čula sam zapomaganje djece i kad sam se nagnula na prozor vidjela sam o čemu se radi. Djevojčica je ležala na podu ozlijeđena, a dva dječaka su trčala jer nisu znali što se događa i samo su vikali 'upomoć'", kazala je očevitkinja Mia Šušnjara za Danas.hr.

Naime, Mija je prva osoba koja je vidjela djevojčicu te je sa slučajnim prolaznikom bila uz djevojčicu do dolaska Hitne pomoći.

POGLEDAJTE VIDEO: Bura 'dere' i 160 kilometara na sat. Na djevojčicu (9) kod Sinja pao kamen s kuće, u KBC-u Split joj se bore za život

"U trenutku kad smo shvatili da je već prošlo neko vrijeme i da leži na hladnom betonu, i da kao majka to ne bih svome djetetu dopustila, uzeli smo je na ruke i čekali Hitnu. S obzirom na to da je ovdje na ulazu bilo par automobila, iako ne bi trebali biti parkirani, to je sprječavalo ulaz Hitnoj. Ja i gospodin smo curicu na rukama nosili na izlaz i kad je Hitna došla, predali smo", kazala je.

Također, istaknula je činjenicu da u Sinju postoji samo jedno vozilo i jedan tim Hitne pomoći te je kazala kako je upravo to razlog za duže čekanje Hitne.

U Sinju samo jedno vozilo

"Zahvalila bih se prvoj pomoći u Sinju jer je tu veliki broj ljudi koji su određeni na jedno vozilo i jedan tim Hitne pomoći pa nije čudno da smo duže čekali da dođu po djevojčicu. A u tim starim zgradama nitko ne živi, ali se nitko o tome ne brine. Nama koji tu živimo nije nam ugodno biti i prolaziti. Kad smo pokušali ići do Grada da se neke stvari sankcioniraju, rekli su nam da su na privatnom posjedu i da se mogu sankcionirati ako mi to sami financiramo. A danas kad je stablo srušeno, došli su bez ikakvog problema i bez financijskih pitanja su uklonili to stablo", kazala je.

"U dosta tih kuća nitko ne živi i nemamo koga kontaktirati da bi se to uklonilo. Obraćali smo se Gradu u par navrata, ali nikakve koristi. Ima tu još jedno stablo koje je opasno i koje je još uvijek u mom dvorištu. Jutros sam vatrogasce zamolila da automatski i njega uklone jer u najavi ove bure mislim da neće ni ono dugo tu ostati. Rekli su mi da može, ali pod uvjetom da platim", zaključila je Mia.