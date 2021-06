Jučer su uhićena tri osječka sudca, Zvonko Vekić, Darko Krušlin i Ante Kvesić, ali i poznati osječki poduzetnik Drago Tadić nakon kompromitirajućih izjava Zdravka Mamića i podataka koje je predao USKOKU. Mamić je tvrdio da je sucima davao izdašan mito kako bi ga oslobodili u postupku u kojem mu se sudilo zbog izvlačenja novca iz Dinama.

Odvjetnik Ivan Orešković i za HTV-ov "Studio 4" komentirao uhićenje sudaca i stanje u pravosuđu, rekavši da sada treba provesti istragu. "Vidjeti uopće što tu ima i jesu li ti kriminali koji im se stavljaju na teret osnovani ili ne. Daleko smo još od optužnice, a kamoli od presude", dodao je.

USKOK je morao nešto poduzeti

Istaknuo je da nije očekivao da će sada uslijediti uhićenje, iako se znalo da će USKOK morati nešto poduzeti kad su dobili fotografije i izjave prije nekoliko mjeseci. Doduše, naglasio je da je očekivao da će se nešto dogoditi.

"Koliko čitam iz medija, jučer su dvoje sudaca i poduzetnik bili ispitani pred USKOKOM. Mislim da je trenutno u tijeku ispitivanje posljednjeg suca, i nakon što se obave te prve radnje, USKOK bi trebao donijeti odluku o tome hoće li predložiti određivanje istražnog zatvora protiv uhićenih okrivljenika, pretpostavljam da je to izgledno. Nakon toga će ići pred suca istrage na županijski sud da on odluči hoće li istražni zatvor biti određen tih prvih mjesec dana ili ne, i po kojim osnovama, dodaje Orešković.

Mamić si je otvorio još jedno bojište?

Orešković je naglasio da je ovo tek početak postupka. "Prije nekoliko mjeseci USKOK je dobio memory stick na kojem postoje određeni dokazi i išlo se na uhićenje. Sada treba provesti istragu, vidjeti uopće što tu ima i jesu li ti kriminali koji im se stavljaju na teret osnovani ili ne, je li to možda malo iskonstruirano? Treba gledati iz svih aspekata, daleko smo još od optužnice, a kamoli od presude", zaključio je Orešković.

Odvjetnik jednog od sudaca dao je naslutiti da je sve to konstrukt pravosuđa koji za cilj ima pogodovanje Zdravku Mamiću. "Zdravko Mamić ima pravomoćnu presudu, ona može biti ukinuta kada bi u ovom postupku bilo dokazano da su suci napravili nešto iz razloga što su dobili mito. Iz tog razloga bi Mamić mogao tražiti obnovu postupka. Trenutno je uložena ustavna tužba na tu presudu, pa možemo postaviti pitanje utječe li sad pokrenuti postupak na pristranost sudaca,i znači li to da će ustavna tužba biti usvojena u korist Zdravka Mamića. Jako je teško reći što bi se trebalo dogoditi u ovom trenutku što bi se trebalo dogoditi da bi njegov položaj bio povoljniji", kaže Orešković.

"Čak mislim da je u ovoj situaciji on sebi otvorio još jedno bojište, a to je pitanje njegovog izručenja. On je već dio ovog procesa kao jedan od suokrivljenika. Zato USKOK može sada zatražiti njegovo izručenje u Republiku Hrvatsku, nevezano za pravomoćnu presudu koju ima, nego vezano za ovaj konkretan postupak", pojašnjava Orešković za HRT.