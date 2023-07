Policijska uprava Šibensko-kninska danas je priopćila kako je uhićen kapetan motorne jahte koja je u ponedjeljak u Murterskom moru udarila u ribarski brod prilikom čega je smrtno stradao 61-godišnji brodski kuhar.

Riječ je o jahti dugoj 13 metara na kojoj je bila obitelj s dvoje odraslih i dvoje djece. Jahta je potonula na dubinu od 80 metara.

Kako donosi Morski.hr, poginuli kuhar je Vratislav Ugrinić iz Tkona, a nove detalje otkrio je Karlo Magić, zapovjednikom plovila koje je od mjesta nesreće bilo udaljeno 150 metara i koji je prvi nazvao 112.

"Ja sam se nalazio 150 metara od broda Mašun i njegov zapovjednik i ja bilo smo na telefonskoj vezi kad se to dogodilo. U tom momentu je viknuo na telefon: 'Vozi na nas jahta, evo će nas pogoditi!'. I on je uletio u kabinu i viknuo posadi da bježe. Nama su došli s naše desne strane, pod kutem između 30 i 40 stupnjeva i pod tim kutem je gliser naletio na ribarski brod Mašun. Znači kod krmenog partira i jednostavno zapovjednik Jakovljev nije imao vremena reagirati i bilo što napraviti", tvrdi svjedok Karlo Magić koji je sa svojom posadom pohrlio pomoći nastradalima.

Radar je radio do potonuća

Nastavio je da je jahta gurala cijeli brod Mašun jer su mu i dalje propele vrtjele.

"Zapovjednik jahte nije još isključio motor! Osim toga, sva stakla s lijeve, desne i prednje strane na jahti bila su u zavjesama. Ja ne kažem da se iznutra ne vidi vanka, ali iz vani se unutra nije ništa vidjelo. Radar je radio sve do potonuća tog broda", tvrdi očevidnik nesreće.

Vikali su mu da krene unatrag, da se izvuče iz broda Mašuna kako bi mogli doći do pokojnog Vratislava.

"U trenutku kad je zapovjednik Mašuna Tomislav Jakovljev shvatio da se jahta topi, nas je poslao da idemo spasiti ljude s jahte", kaže Magić.

Nastavio je opisivati što se događalo unutar jahte koja je udarila u plivaricu: "Zapovjednik jahte vikao je na ženu, dok su mu djeca bila u panici, da gdje mu je jakna crvene boje, da je u njoj 10 tisuća eura! Moj mornar mu je rekao: 'Ti tražiš jaknu s 10 tisuća eura, a ubija si čovika upravo'. A on na to kaže: 'Ali ja nisam kriv!'. Mašun je veliki brod. Svaki normalan čovjek koji je proveo neko vrijeme na timunu, za upravljačem od jahte, on bi vidio brod. Na kraju krajeva, mi smo bili samo dva broda i na pučini nikoga nije bilo, nego Mašun, moje plovilo i ta jahta. A mi je nikako nismo mogli vidjeti, jer nam je dolazila skroz s desne strane, pod kutom između 30 i 40 stupnjeva. Kad je Tome Jakovljev vidio, već je bilo gotovo", tvrdi Magić.

Zamjera što pomoć nije stigla ranije, prepričava da je gliser kuhara izravno pogodio te da je on poginuo na mjestu, a da je lakše ozlijeđen zapovjednik Mašuna.

