Utvrđeno je kako je uzrok jučerašnje pomorske nesreće kod otoka Murtera, u kojoj je jedna osoba poginula, udar motorne jahte u desni bok ribarice na kojoj je u tom trenutku bilo devet članova posade, izvijestilo je u utorak Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Poginula je jedna osoba, nekoliko ih je lakše ozlijeđeno, a jahta je nakon sudara potonula, doznaje se u Lučkoj kapetaniji Šibenik.

Nedugo nakon dojave službenici Lučke kapetanije Šibenik s ukrcanim djelatnicima Hitne medicinske pomoći Šibenik doplovili su na poziciju pomorske nesreće, južno od otoka Murvenjak, gdje su zatekli oštećenu ribaricu na kojoj je u trenutku nesreće bilo devet članova posade, a riječ je o hrvatskim državljanima.

"Ponovilo se sad i nikad više. Mi smo plovili brzinom 8, 9 milja. Išli smo prema Blitvenici. Naletio je na nas brzinom između 25 i 30 čvorova. Kad sam sišao u salon sav inventar je bio polomljen. Kuhara smo našli između daski. Mrtav je bio, odmah. Na brodu, a to je jahta s dva motora je bio on sa ženom i dvoje male djece", rekao je kapetan i vlasnik broda Mašun Tomislav Jakovljev za 24 sata.

Bila je na putu za noćni ribolov

Motorna jahta, duljine 12,49 metara s hrvatskom zastavom, udarila je u desni bok ribarice, pri čemu su na ribarici nastala značajna oštećenja trupa iznad razine mora i nadgrađa, ali je ostala u plovnome stanju.

"Djeca su stara između pet i šest godina, on ima 50. Bio je bez riječi. Ništa nije rekao, ni izrazio sućut ni ništa. Ne znam marku jahte, znam samo da piše ili ag ili ae, na njoj", priča potreseni Jakovljev.

Preživjeli članovi su u šoku, a u njihovu izvlačenju pomogle su posade jahte pod malteškom zastavom Novela, dva ribarska broda Hobos i Kun te dvije manje brodice.

Ribarice je, naime, bila na putu za noćni ribolov, a na nju je naletjela jahta i to punom brzinom na autopilotu, dok za kormilom nije bilo nikog. Kuhar je spremao obrok za posadu, no srećom to se nije dogodilo tijekom večere jer bi tada cijela posada bila u kabini i moguće je da bi bilo i više mrtvih.