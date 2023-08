Slobodna Dalmacija u posjedu je poruka nestale Marijane Seifert koje je razmjenjivala s prijateljicom te sa svojom majkom Gordanom.

Iz poruka je vidljivo da se Marijana bojala za svoj život.

I prijateljica i Marijanina majka ustupile su prepisku se Marijanom, želeći da se napokon dozna prava istina o njenom nestanku.

Strah za vlastiti život

"Doslovno mi je reka da može inscenirat da sam napravila neko sra.. i da me nema više. Samo se bojin da mi ne insceniraju nešto kako mi je prijetio. Osjećam se ugušeno i ucijenjeno, plače mi se. Bojin se na šta je još spreman. Ne virujen mu."

"Provala sam bit mirna, samo me provocira. Moram nać posa, skupit pare, prodat stvari i spašavat živu glavu. Napisao mi je da san luda i da slobodno tražim rastavu jer ne može on sa mnom. Sa mnom???"

Ovo su neke od poruka koje je Marijana poslala prijateljici mjesecima prije nestanka.

Prijetnje slanjem u Vrapče

Majci Gordani poslala je pak poslala poruku u kojoj je napisala:

"Znaš da mi je reka da njegovi imaju veze da me doživotno strpa na Vrapče. Samo se želin smijat opet i bit sigurna pod ovim krovom."

'Ona nije u Savi!'

Marijanina prijateljica, koja je željela ostati anonimna, kaže kako ne vjeruje da se Marijana ubila.

"Ona nije u Savi! Nakon smjene na poslu koja joj je završila u 15 sati tog je dana ostala na kavi u kafiću s društvom. Suprugu je rekla da će raditi dvije smjene. Sve se pretvorilo u cjelovečernje druženje uz alkohol, a Marijanu je jedan dečko u taksiju dopratio do ulaza u zgradu. Bilo je to oko 3 ujutro jer nije mogla sama ni u auto. Ono što sigurno znam je da bi ona, kad bi popila, bila potpuno bespomoćna. Takva sigurno nije mogla doći do mosta što je osnovni razlog zašto mi je teško vjerovati da se bacila u Savu", kazala je Marijanina prijateljica.

Pobjednica regionalnog Big Brothera nestala je 27. travnja 2022. u Zagrebu. Njezine osobne stvari, mobitel i torbica pronađene su na Mostu mladosti.

Marijana do danas nije pronađena, a nema pomaka niti u policijskoj istrazi.