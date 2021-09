Međimurski župan Matija Posavec i SDP-ov saborski zastupnik, bivši gradonačelnik Čakovca Stjepan Kovač prema neslužbenim informacijama, osumnjičeni su u nepovezanim slučajevima - Posavec za primanje mita u iznosu od 10.000 kuna, a Kovač zbog insceniranja prijetnji smrću koje je tražio da istraži policija.

No, međimurskom županu Matiji Posavcu se na teret stavljaju još lobiranja kod dvaju zapošljavanja, i to dviju referentica. On je od kraja prošle godine do travnja ove godine tražio od Milorada Novkovića, pročelnika upravnoga odjela za opću upravu te i imovinsko pravne poslove Županije, koji je također danas uhićen, da zaposli T. Č. i J. M, doznaje Jutarnji list.

Dobile uvid u pitanja iz testa

Sumnja se kako je Novković je sistematizirao novo radno mjesto - viši upravni referent za imovinsko pravne poslove, te je kasnije nakon rapisivanja natječaja T. Č. dao uvid u pitanja iz testova za prijeme na to radno mjesto. T. Č. je ostvarila dobre rezultate na testovima te je u travnju ove godine i primljena na rad na to radno mjesto.

Identična situacija dogodila se i s J. M. koja je u veljači ove godine primljena na mjesto samostalnoga upravnoga refernta za udruge u Međimurskoj županiji.

Ipak, ovdje nije bilo potrebno stvarati novo radno mjesto, a policija i USKOK sumnjiče Posavca da je ponovno tražio od Novkovića da kandidatkinji daje uvid u pitanja iz testova, što je ovaj navodno i napravio te je J.M. zaposlena na tome radnom mjestu.

Oba zapošljavanja, odnosno rješenja o prijemu u službu, potpisao je Posavec.