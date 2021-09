Nakon uhićenja međimurskog župana Matije Posaveca, koji se prema navodima nekih medija sumnjiči za primanje 10.000 kuna mita, njegov šokirani otac Ivan Posavec komentirao je za 24sata što se stavlja na teret njegovu sinu.

Upitan kad se zadnji put s njim vidio, Matijin otac je rekao: "Pa tu sad, ujutro. Tu je bio pretres. Ja sam samo pozdravio. On je rekao 'Ništa tata, ne brini'. Fakat mi je, mislim da on, a pogotovo ni ja, nismo to zavrijedili i ako je u to umiješana politika onda mi je žao što sam bio i u ratu zbog takve politike da neki ljudi uživaju puno toga, puno griješe, a da nekoga nađu i da je žrtveno janje", rekao je Ivan Posavec.

"Ljudi znaju što je on, koliko se dao, on nikad nije imao vremena, sve za politiku. Toliko sam potresen da sam izgubio svaku volju... njega sam tako usmjeravao, vjerovao sam u njega, ruku u vatru bi stavio da to ne može tako biti.

Ni u snu ne bi mogao sanjati ovo. Cijeli život se pošteno borim, njega sam upozoravao, znao sam da je politika prljavi posao, rekao sam kad ti god što treba, reci mi, uvijek je bilo tako. Sad ovo nije mi jasno. Je li to neka igra, namještaljka, mislim da je, kako je do toga došlo, nije mi jasno. On je predobar i pošten, moj sin. Da sam znao da će se to dogoditi nakon 12 godina njegove politike...", dodao je Ivan Posavec.