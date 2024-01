USKOK je podigao optužnicu protiv bivšeg načelnika Općine Čeminac Zlatka Pinjuha zbog zlouporabe položaja i ovlasti, trgovanja utjecajem, nezakonitog pogodovanja, primanja mita i sprječavanja dokazivanja. Optužnicom je obuhvaćeno još petero osumnjičenika.

Pinjuh je uhićen još u travnju 2022. godine u istrazi kojom su obuhvaćeni njegovi sinovi Marko i Ivan, zaposlenica općine Čeminac zadužena za knjigovodstvo te zaručnica njezina sina. U optužnici se navodi da je od veljače 2022. do ožujka 2023. kao načelnik Čeminca, više puta od službenice Općine tražio da potpiše izjavu s neistinitim navodima oko pretrage prostorija Općine u cilju da u navede kao svjedok u kaznenom postupku koji se na Županijskom sudu u Osijeku vodi protiv njega zbog zlouporabe položaja i ovlasti.

Ona je to odbijala, a Pinjuh je na sjednici optužnog vijeća u tom kaznenom postupku predložio da se ona ispita kao svjedok. Nakon toga joj je, navodi USKOK, zaprijetio da će dobiti otkaz ako ne bude svjedočila njemu u prilog.

Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti:

"USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv šestero hrvatskih državljana (1961., 1992., 1990., 1971., 1994., 1950.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja te pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja, poticanja na nezakonito pogodovanje, trgovanja utjecajem, poticanja na trgovanje utjecajem, primanja i davanja mita, te sprječavanja dokazivanja.

Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je, od veljače 2022. godine do 23. ožujka 2023. u Čemincu, kao načelnik Općine Čeminac (dalje: Općina), u cilju da službenicu Općine navede da kao svjedok u kaznenom postupku, koji se pred Županijskim sudom u Osijeku vodi protiv njega zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti, neistinito iskazuje u njegovu korist, u više navrata tražio od nje da potpiše izjavu s neistinitim navodima u vezi pretrage prostorija Općine koju je sastavio, a što je ona odbijala. Potom je na sjednici optužnog vijeća u tom kaznenom predmetu predložio da se službenica ispita kao svjedok, nakon čega joj je rekao da će dobiti otkaz ako ne bude svjedočila njemu u prilog.

Nadalje se I. okr. tereti da je, u istom svojstvu, od studenoga 2021. godine do 23. ožujka 2023., u cilju da zaposlenika Općine navede da kao svjedok u istom kaznenom postupku neistinito iskazuje u njegovu korist, u više navrata tražio od njega da na sjednici optužnog vijeća neistinito izjavi da on i još jedna osoba nisu bili istodobno pretrazi prostorija Općine ili će u protivnom izgubiti posao u Općini.

Osim toga se I. okr. se tereti da je, od početka 2017. godine do 27. lipnja 2022., u cilju da sebi i osobama koje su povezane s njim pribavi znatnu nepripadnu materijalnu korist, poduzimao radnje radi ishođenja nepripadnih materijalnih pogodnosti sebi, svom sinu II. okr., ujedno zaposleniku Općine, kao i nećaku IV. okrivljene s kojom je u dugogodišnjoj emotivnoj vezi, a koji je također zaposlenik Općine. Uslijed takvog njegovog postupanja za Općinu je nastupila šteta u ukupnom iznosu od 160.531,14 eura.

Također se I. okr. tereti da je, od lipnja 2020. godine do 27. lipnja 2022., iako mu je upravna inspekcija naložila da radi naplate komunalne naknade osigura provedbu ovrhe donošenjem rješenja o ovrsi, umjesto da se rješenja o komunalnoj naknadi dostavljaju FINA-i na izravnu naplatu, stručnoj službi Općine naložio da sačini najmanje 96 takvih rješenja za osobe koje je on odredio. Štoviše, I. okr. je zabranio da se žalbe koje je 17 osoba podnijelo na izdana rješenja o komunalnoj naknadi dostave drugostupanjskom tijelu te je naložio da se na predmetna rješenja stavi klauzula izvršnosti. Nakon toga je I. okr. u ime Općine kao ovrhovoditelja potpisao i FINA-i dostavio niz zahtjeva za izravnu naplatu, uslijed čega je više osoba oštećeno za ukupno najmanje 271.026,84 eura.

Nadalje se I. okr. tereti da je, od travnja 2017. do travnja 2020. godine, u istom svojstvu, dogovorio sa svojim sinovima te II. i III. okr. da podnesu Općini zahtjeve za refundacijom sredstava koje će on odobriti i naložiti njihovo plaćanje. Navedeno su dogovorili s ciljem da se znatno nepripadno materijalno okoriste na štetu sredstava Općine neosnovanim isplatama refundacije troškova za izgradnju pristupne ceste, električne mreže i javne rasvjete do njihove obiteljske kuće. Nakon što su II. i III. okr. Općini podnijeli navedene zahtjeve, I. okr. je donio potrebne odluke na temelju kojih su traženi iznosi isplaćeni na račune II. i III. okr., čime su se sva trojica na štetu Općine okoristila za 35.496,03 eura.

Osim toga se I. okr. tereti da je od travnja 2017. godine do 27. lipnja 2022., sam te zajedno i u dogovoru s osobama koje su s njim povezane, u cilju da si pribave znatnu nepripadnu materijalnu korist, poduzimao radnje radi ishođenja nepripadnih materijalnih pogodnosti sebi, svojim sinovima II. i III. okr., te V. okr. zaručnici sina IV. okr. s kojom je u višegodišnjoj emotivnoj vezi. Uslijed takvog njegovog postupanja za Općinu je nastupila šteta u ukupnom iznosu od 39.520,50 eura.

Jednako tako se I. okr. tereti da je, od 27. veljače 2015. do 27. lipnja 2022., na traženje i u dogovoru s IV. okr., u nakani da njenom obrtu i trgovačkom društvu omogući pribavljanje znatne nepripadne materijalne dobiti obavljanjem knjigovodstvenih usluga za Općinu, poduzeo potrebne radnje da njenom obrtu i trgovačkom društvu osigura neosnovano korištenje programskog rješenja za proračunsko knjigovodstvo kojeg plaća Općina te da se neosnovano poveća naknada za obavljanje knjigovodstvenih usluga i neosnovano plate već ugovorene knjigovodstvene usluge. Na taj su način I. i IV. okr. njenom obrtu pribavili nepripadnu materijalnu dobit od 6.645,66 eura, a trgovačkom društvu od 40.394,34 eura, dok je Općina oštećena za 47.049,00 eura.

Također se I. okr. tereti da je, od ožujka 2020. godine do 3. lipnja 2022., s IV. okr. dogovorio da će joj osigurati zapošljavanje u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Općine (dalje: DVD) bez stvarnog obavljanja poslova. Nakon što je DVD objavilo oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine na radnom mjestu financijskog administratora za financijsko upravljanje jednim projektom, IV. okr. je sačinila zamolbu za prijem koju je I. okr. predao predsjednici DVD-a, ujedno i pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

Koristeći svoju poziciju načelnika Općine i predsjednika Vatrogasne zajednice Općine kao podređenoj osobi naložio joj je zapošljavanje IV. okr., iako su I. i IV. okr. znali da je ona zaposlena u svom trgovačkom društvu koje obavlja knjigovodstveno-računovodstvene poslove za Općinu, Vatrogasnu zajednicu Općine i DVD te da neće stvarno obavljati poslove u DVD-u. Slijedom toga je DVD s IV. okr. zaključilo ugovor o radu, a IV. okr. je sukladno dogovoru s I. okr. nastavila obavljati poslove u svom društvu, dok u DVD-u nije obavljala nikakve poslove. Na opisani način je IV. okr, bez stvarno obavljenog rada, izvršena isplata plaća i drugih prava iz radnog odnosa čime joj je pribavljena nepripadna materijalna dobit od 18.571,21 eura, a DVD kojeg financira Općina oštećeno je za 30.512,63 eura.

Osim toga se I. okr. tereti da je, od prosinca 2018. godine do 27. lipnja 2022., kao načelnik Općine te kao predstavnik osnivača Dječjeg vrtića (dalje: Vrtić), s V. okr. dogovorio da će je imenovati za ravnateljicu Vrtića, iako su oboje znali da za to ne ispunjava uvjete jer nema pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Pritom je od V. okr. zatražio da zauzvrat, u situacijama u kojima je bio osobno zainteresiran, kao ravnateljica postupa sukladno njegovim nalozima, na što je V. okr. pristala. Korištenjem svojih pozicija, I. okr. je naložio da se u tekstu javnog natječaja za radno mjesto ravnatelja/odgojitelja izostavi obvezni uvjet od pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja, dok je svog sina imenovao članom Upravnog vijeća Vrtića (dalje: UV).

Zatim je od VI. okr. predsjednika UV zatražio da osigura da UV donese odluku o izboru V. okr. na mjesto ravnateljice/odgojiteljice, što je VI. okr. i učinio. Tako je VI. okr. na sjednici UV kojoj je nazočio i I. okr. kao predstavnik osnivača, konstatirao da je UV na sjednici utvrdilo da V. okr. ispunjava uvjete i donijelo odluku o odabiru V. okr. za ravnateljicu, premda ga je jedna od članica UV upozorila da V. okr. ne ispunjava propisane uvjete, što nije unio u zapisnik. Potom je I. okr. donio rješenje o imenovanju V. okr., dok je VI. okr. s njom zaključio ugovor o radu. Kao protuuslugu za navedeno V. okr. je na zahtjev I. okr. zaposlila njegovog sina na radnom mjestu zdravstvenog voditelja predškolske djece, protivno mjerodavnom zakonu i Statutu ustanove, bez provođenja javnog natječaja, bez odluke UV i na radno mjesto koje po pravilniku nije niti sistematizirano.

USKOK je u optužnici predložio da se od okrivljenika oduzme imovinska korist koja je pribavljena počinjenjem kaznenih djela. U odnosu na I., II. i III. okr. predloženo je prošireno oduzimanje imovinske koristi", stoji u priopćenju.

Podsjetimo, policija je u travnju 2022. u Grabovcu upala u vikendicu Zlatka Pinjuha te su ju pretražili po nalogu USKOK-a. Osim sada već bivšeg načelnika, među uhićenima su bili njegovi sinovi te načelnikova partnerica koja inače radi kao šefica računovodstva u općini.

