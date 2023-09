U Njemačkoj je 17. rujna, nestao 46-godišnji Goran Vrbanac s prebivalištem u Sesvetama. On se, koliko je poznato, vraćao iz Njemačke u Hrvatsku i navodno doživio nesreću, a otad mu se gubi svaki trag. Vozio je srebrni Audi A3.

Kako doznaje Fenix magazin, Vrbanac je živio u njemačkom Freudenstadtu u pokrajini Baden-Württemberg. U subotu oko 10 sati krenuo je iz Freudenstadta prema Zagrebu i do 17 sati se javljao svojoj obitelji u Zagrebu. U nedjelju ujutro se javio obitelji i rekao im kako je imao nesreću. Nije rekao gdje, ali je rekao da se nalazi u bolnici. Budući da nije mogao puno razgovarati, razgovor je prekinuo, a obitelj ne zna više detalja.

"Od onda mu se gubi svaki trag i ne znamo točnu lokaciju", kaže njegova obitelj.

Nešto mu se dogodilo nadomak Austrije?

Vijest o nestanku objavljena je i na stranici Nacionalna evidencija nestalih osoba (nestali.gov.hr), a nestanak se vodi u PU zagrebačkoj. Vrbanac je visok 185 centimetara, ima smeđe oči, ovalnog je oblika lica i srednje tjelesne građe, a osobit znak prepoznatljivosti je tetovaža djeteline s tri lista s natpisom Patrik na listu lijeve noge. Nije sigurno je li Vrbanac ušao u Sloveniju jer prema nekim podacima nije kupio vinjetu za tu zemlju.

Vijest o njegovom nestanku se dijeli i društvenim mrežama, a pretpostavke nekih komentatora su da mu se nešto dogodilo na putu do austrijske granice i to prema Walserbergu jer je to najbliži put prema Zagrebu. Također, ako je, kako je javio obitelji, primljen u bolnicu, ili je u u Njemačkoj skrivio prometnu nesreću, može zatražiti i zaštitu podataka. U tom slučaju policija nije dužna ikoga obavijestiti o njegovom trenutačnom prebivalištu, pa čak ni u slučaju kad ga traži hrvatska policija.

U slučaju da imate informacije o nestaloj osobi, policija moli da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.