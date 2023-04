Potraga za kriminalcima, zapaljeni automobili koje mnogi tumače kao mafijaške prijetnje... novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš za RTL Direkt ističe da to i nije baš uobičajeno za Hrvatsku. "Bilo je pojedinačnih slučajeva da u jednom tjednu po tri auta (izgore op.a), ali ne i da se ljudima na državnoj plaći u tri dana zapale četiri auta", kaže, prenosi Danas.hr

Iako slučaj paljevine auta osječke sutkinje ima naznake da se radi o osobnom motivu, dodaje da nije prerano zaključiti kako je riječ o poruci. "Činjenica je da su zapaljeni auti državnom inspektoru i dvojici policajaca te je to očito poruka službenicima. I treba ići s tom pretpostavkom. Možda i nije to na stvari, ali treba ići s najgorom pretpostavkom da je to poruka mafije sistemu.", kaže.

Komentirajući slučaj paleža auta sutkinji ističe da je počinitelj brzo uhvaćen zahvaljujući nadzornim kamerama, "koji ipak ima nekakve veze u nekom postupku koji se provlači i koji je evidentiran zbog kaznenih djela", pa nije isključena da poveznica iz prošlosti, "ali sama činjenica da se on usudi zapaliti sutkinji auto je nešto što je stvarno nevjerojatno".

'Očito je planirano, policiji ide jedna stvar u prilog'

Puno je alarmantniji palež na Cresu, smatra. Netko je zapalio dva policijska auta "i to u razmaku od pet sati."

"Očito je nešto isplanirao. Jedino što policiji ide u prilog je da je to na otoku. Ako se bježalo nekim plovilom, sigurno je ostao neki trag, sigurno se obavljaju široki razgovori. Ako su još na otoku, pretpostavljam da će policija naći načine da pokuša locirati tko bi to mogao biti." kaže.

Kakvo je stanje pokazuje i pucnjava u Splitu u kojem je četvorac upucao čovjeka usred bijela dana, koji već dulje vremena hoda s pancirkom.

"Ne samo da hoda s pancirkom, doznajemo da je imao pištolj, vjerojatno s metkom u cijeviiu vjerojatno sad u ovom trenutku imate desetke ljudi iz krim miljea koji hodaju večeras Zagrebom, Splitom, Osijekom, većim gradovima s pištoljima.

'Takvima treba dihat' za vratom'

Policija ima ekipe za posebne zadaće koje ne bi trebale biti vidljive samo vikendima kad su noćni provodi, nego svakog dana. Treba takvim ljudima "dihat za vratom" , kaže Miljuš.

Objasnio je i zašto smatra da bi policija trebala biti prisutnija na ulicama."Radi takvih ljudi; građani zbog toga neće protestirati. Ali, onima, zbog kojih se na ulice šalje policija to itekako smeta i itekako im smeta vidljivost policije koja ih ciljano zaustavlja, pregleda im aute i eventualno u autima nešto pronalazi", zaključuje.