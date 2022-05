Dušan Miljuš, dugogodišnji novinar crne kronike koji je od početka pratio slučaj nestanka Mateja Periša gostovao je u RTL Direktu te je rekao da, ako se obdukcijom potvrdi da se zaista radi o Perišu, odgovore na ključna pitanja, što se dogodilo i zašto je otišao iz kluba, vjerojatno nikada nećemo saznati.

"Obdukcija može dati odgovore na neka pitanja, dinamiku nastupa i uzorke smrti. Najveća enigma je zašto je ušao u rijeku", kaže.

Rekao je i da ima nekoliko detalja koja otvaraju određena pitanja. Matej je u klubu ostavio jaknu, kao i novčanik s dokumentima i novcima. "Po izjavama prijatelja, to je trebao biti samo nekakav odlazak na toalet i on se trebao vratiti. Mi vidimo da on tada trči i pokušava zaustaviti taksi nedaleko od kluba. Ide s namjerom na se negdje vrati. I onda u nekom trenutku se spušta na taj plato i nestaje. Zatim se pojavljuje snimka gdje objekt pliva u Savi, a kako, ne zna se", opisao je Miljuš.

Rekao je i kako se pričalo da je kod toaleta bio nekakav verbalni sukob koji je možda prijetio izrasti u nešto veće. No, 11. siječnja je policija izašla s analizom videosnimaka i rekla se nigdje ne vidi da ga netko progoni. Je li to nešto što je sam sebi umislio, pita se Miljuš. Kaže i da policija u Srbiji nije demantirala da su znali za njegov nestanak i prije nego što su ga počeli tražiti.

Propust kojemu nitko nije davao previše pažnje, ali...

"Uputiti nekoga tko je strani državljanin u Srbiji da se ide raspitivati za njegov nestanak po bolnicama… Ja kažem da nisu to ozbiljno shvatili", rekao je. Kaže da je to u početku bio propust kojem nitko nije pridavao previše pažnje, a da su se takve stvari događale i kod nas u nekim slučajevima. Koliko god se kasnije specijalci trudili ispraviti neke početničke greške, vjerojatno nisu uspijevali.

"Inače, potragu za njime je vodio policajac koji je vodio potragu za tijelom Ivana Stambolića. Svi kažu da se radi o jednom iskusnom profesionalcu, no takve greške teško kasnije možete ispraviti", rekao je.

Miljuš kaže da je najteže upravo to što će uvijek postoje otvorena pitanja na koja se nikada neće moći pronaći odgovor. "Ima jedna poznata stručna knjižica koju je napisao doajen hrvatske kriminalistike, Duško Modli, u kojoj piše da se na svaki nestanak treba gledati kao na samoubojstvo, nesretan slučaj ili ubojstvo. To je nekakva trilema koju policajci moraju razriješiti. Ako nije ubojstvo ni samoubojstvo, onda je nesretan slučaj, ali i za to treba sati dokaze", rekao je Miljuš.

Slučaj izazvao ogroman interes javnosti

Kaže da je slučaj izazvao ogroman interes javnosti, jer se pokazalo da je i vrh obiju država od početka uključen u slučaj, a i otac je bio iznimno na raspolaganju medijima.

"Vjerojatno je mislio da će na taj način držati fokus potrage u žiži i da se policija angažira maksimalno. Ja sam imao i prošli tjedan slučaj gdje nas je majka kontaktirala kod slučaja nestanka djevojčice i tražila da objavimo njezinu fotografiju. Ja sam čak tražio pisano odobrenje jer se radilo o maloljetnici. Ona je nađena, no to se u slučaju Mateja nije dogodilo, iako smo svi to priželjkivali", rekao je.

'Policija bi uvijek trebala svaki nestanak shvatiti vrlo ozbiljno'

I čini se da se puno intenzivnije traži kad roditelji, u ovom slučaju otac - ili sestre, kao u slučaju Antonije Bilić, dižu paniku. Miljuš kaže da je zaista tako, iako ne bi trebalo biti.

"Policija bi uvijek trebala svaki nestanak shvatiti vrlo ozbiljno, pa čak i krenuti s najgorom pretpostavkom da je osoba koja je nestala možda žrtva kaznenog dijela, jer se to pokazalo u dosta slučajeva. Često su ljudi došli k meni u redakciju jer su ih poslali iz neke policijske postaje i rekli da za njih treba proći 24 ili 48 sati. To je potpuno neprofesionalno i to se tako ne radi", zaključio je Miljuš.