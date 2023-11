Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je danas kako istraga u slučaju prometne nesreće koju je prouzročio Mario Banožić ide svojim tijekom, oni koji imaju sve informacije su policija i odvjetništvo, a tvrdi i da ne zna je li kod Banožića utvrđena prisutnost alkohola u krvi.

Na pitanje novinara kada će se znati toksikološki nalaz, uzvratio je da je to 'nešto što će biti sastavni dio spisa i to će znati prvo državno odvjetništvo i policija'. "Sigurno u jednom trenutku će se na to referirati. Hoće li se to nešto separatno objaviti nisam siguran", rekao je.

Upitan zašto se ne zna ništa o brzini vožnje niti je li Banožić bio alkoholiziran, odgovorio je protupitanjem: "Zašto mislite da se ne zna? Nije objavljeno. Jučer je bio očevid, danas je podnesena kaznena prijava, prema tome ide kriminalističko istraživanje svojim tijekom sukladno Zakonu o kaznenom postupku".

Oni koji imaju sve informacije u ovom trenutku su policija i državno odvjetništvo, kad oni odluče što i je li mogu nešto od toga podijeliti s javnost, oni će to i napraviti, poručio je. "Postoje situacije u kojima, ako hoćete i zbog aktera koji su u to involvirani, očevid preuzima županijsko državno odvjetništvo, a to je bio slučaj i jučer, s obzirom da se radi o ministru u Vladi. Prema tome, oni su vlasnici informacija", rekao je.

Kojim brzinama su vozili vozači?

RTL Danas objavio je neslužbenu procjenu brzine.

Sudski vještak napravio je za Danas.hr neslužbenu procjenu i tvrdi da oba vozača nisu vozila više od 80 kilometara na sat. Pojašnjava to da ukoliko voze tom brzinom u svakoj sekundi su 44 metra bliži jedan drugome. U pet sekundi su 222 bliži jedan drugome. Toliko metara je najmanja preglednost za sigurno pretjecanje. U situaciji guste magle, kaže vještak, nije moglo biti toliko pregledno za sigurno pretjecanje i završilo je kobno.

