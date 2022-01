Za 27-godišnjim Splićaninom Matejem Perišem, nestalim u Beogradu u noći s 30. na 31. prosinca, intenzivno se traga i dalje, već petnaesti dan. On je posljednji put viđen u klubu "Gotik", koji se nalazi uz obalu Save, gdje je bio s šestoricom prijatelja. Ni dandanas nije poznato što se s Matejem dogodilo u trenutku kada je izašao iz "Gotika", sve do trenutka kada su ga snimile nadzorne kamere kako protrčava pored Kapetanije.

Otac nestalog Mateja, Nenad Periš, koji se cijelo vrijeme nalazi u Beogradu, vjeruje da njegov sin nije bio pod utjecajem narkotika.

"Sudeći po svemu što smo vidjeli na videozapisima nadzornik kamera, vidljivo je da je Matej bio na ulici u majici kratkih rukava i da je trčao. Ono što meni pokazuje njegovu pribranost jest da je trčao pravolinijski, nije trčao po ulici kao da je bez glave. Zaustavljao je taksi, pokušao ući, a kada je vidio da ne može, došao je do suvozačeva mjesta i nešto pitao vozača te nastavio dalje. Sve mi ukazuje na to da je znao što radi", rekao je Periš za Kurir.

'Nije namjerno ušao u Savu'

Otac nestalog Splićanina pojasnio je i zašto misli da njegov sin nije namjerno ušao u ledenu Savu.

"Ono što nismo vidjeli jer nije bilo kamera je izlazak iz kluba i ne znamo za ulazak u vodu. To se isto ne vidi. Taj prostor je ograđen visokom ogradom koja ne dopušta da čovjek slučajno upadne u rijeku. Treba dosta spretnosti da se to preskoči, onda je kosina koja je po mraku mokra. Može li tu nekako skliznuti? Ali opet, zašto je išao preko ograde, je li uopće išao…? To su sada nagađanja…", poručio je.

Odbacio nagađanja da je bio drogiran

Nenad je odbacio nagađanja da je Matej bio drogiran te noći. "Isključujem mogućnost da je bio pod nekim supstancijama, komunikacija s taksistom mi pokazuje da je bio svjestan što radi. Nije zaustavio neki nasumičan automobil. Zaustavljao je taksi kao netko tko kontrolira situaciju. Isključujem mogućnost da je on ušao u vodu nesvjesno. Mene samo istina može dovesti do kraja, ali ja imam takav zaključak na osnovu njegova ponašanja", kazao je.

'Da je trenutak s vozačem taksija bio drugačiji...'

Osim toga, Matejev otac je kazao da nije razgovarao s vozačem taksija jer "ne želi provoditi paralelnu istragu", dodajući da u potpunosti vjeruje tamošnjem MUP-u. "Ta komunikacija je bila uobičajena, on mu je rekao da ima vožnju, da je zauzet i Matej je dalje nastavio trčati. Šteta! Da je taj trenutak bio drugačiji, možda ne bismo sada pričali", zaključio je.