Gotovo tri i pol mjeseca nakon nestanka, još uvijek se ne zna sudbina 27-godišnjeg Splićanina Mateja Periša. On je nestao u noći na 31. prosinca u Beogradu, a snimke nadzornih kamera i drugi podaci koji su otkriveni istragom sugeriraju da je on završio u rijeci Savi.

"Jutros sam razgovarao s policijom, kao i svaki dan, nema nikakvih informacija koje su važne za nekakvu promjenu načina slaganja mozaika. Matej još uvijek nije pronađen", rekao je za HRT Matejev otac Nenad Periš, koji se tek nedavno vratio u Split kako bi bio podrška svojoj obitelji.

Nađeno nekoliko tijela

"Uvjerio sam se već niz puta da srbijanska policija uistinu želi riješiti ovaj slučaj. Profesionalno ga žele riješiti. Nestao je čovjek na području Srbije koji nije pronađen, to je za njih profesionalni izazov", dodao je.

Policija mu je i jutros rekla da se potraga nastavlja. U Dunavu je od Matejeva nestanka pronađeno nekoliko tijela, o čemu je njegov otac odmah obaviješten. No, nijedno nije Matejevo.

Želi znati dvije stvari

"Isključivo me interesira gdje se Matej nalazi. Želim do toga doći, samo me istina može do toga dovesti. Samo mi je važno da znam razlog zašto je Matej otišao i da ga pronađu, živoga ili kako god bude. Realnost je realnost, moramo prihvatiti što god da bude", rekao je Nenad Periš.

Dodao je da je Matejevim prijateljima, s kojima je išao u Beograd na proslavu Nove godine, teško te je zamolio sve koji znaju nešto da informacije dojave MUP-u Hrvatske ili Srbije.