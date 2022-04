Za nestalim Matejem Perišem traga se već četiri mjeseca, a svaki trag mu se izgubio u Beogradu u noći između 30. i 31. prosinca.

Matejev otac, Nenad Periš nekoliko je mjeseci proveo u Beogradu kako bi sudjelovao u potrazi za nestalim sinom. U subotu se uključio u jutarnji program na TV Prva gdje je ponovno komentirao cijeli slučaj.

'Želja da je živ je prisutna'

Upitan ima li novih informacija u slučaju, Nenad Periš je kazao da nema novih informacija te da je svakodnevno u kontaktu sa srpskom policijom, prenosi Blic. "Obavještavaju me o novim saznanjima, ali ta saznanja nisu dovela do novih informacija koje bi pomogle u potrazi za Matejem.

Želja da je živ je uvijek prisutna, očekujem da se Matej pojavi, jer ništa nije viđeno do kraja i nema činjenice da je Matej sa sigurnošću završio u rijeci. Očekujemo i nadamo se da će se Matej pojaviti i uopće nije važno što se dogodilo, samo da se pojavi. Sva razmišljanja su otvorena i Bog će dati da se nešto na kraju ipak sazna i da se ova agonija završi. Nema druge nego vjerovati i nadati se i to je ono što mene vodi kroz život i što god da se dogodi ja ću znati da je Matej na pravom mjestu", rekao je Periš.

'Znao je gdje ide'

Matejev otac je dodao da je više puta prolazio cijelu priču i u nju uklapao i prijatelje i policiju i neka svoja razmišljanja.

"To je stvarno jedna velika enigma. Matej nije nestao, on je otišao. Moje mišljenje je da je Matej znao gdje ide i da ako se nešto dogodilo da je to bilo neočekivano za njega. Sve su opcije otvorene i ja se nadam najboljem. Znam da ako bi se pronašao, da bi i u Hrvatskoj i Srbiji bilo veliko slavlje", rekao je Periš, poželjevši sa suzama u očima svima u Srbiji sretan Uskrs.