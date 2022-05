Na Općinskom sudu u Osijeku nastavljeno je ponovljeno suđenje nogometašu Dinama Petru Bočkaju zbog toga što je automobilom 1. ožujka 2019. uletio u trgovinu na benzinskoj postaji u osječkoj Kanižlićevoj ulici te pritom nije pružio pomoć dvjema ozlijeđenim djelatnicama. Ranije je suđenje obustavljeno jer se ročišta nisu održavala više od tri mjeseca, piše Večernji.

Na sudu je prikazana snimka nadzornih kamera na kojima se vidi kako Bočkaj stiže svojim Mercedesom na benzinsku postaju u 23.52 te se parkira ispred trgovine. Suvozač izlazi iz auta, a Bočkaj se okreće prema suputnicama na stražnjem sjedalu. Dok Bočkaj još razgovara sa suputnicama, suvozač se vraća i stavlja ruku na kvaku automobila koji u tom trenutku nekontrolirano kreće i ulijeće u trgovinu. Suvozač u čudu promatra cijelu situaciju, a kamere su zabilježile i da je vozilo pritisnulo prodavačicu koja se nalazila iza pulta uza zid.

Bočkaj, nakon što nije uspio otvoriti vozačeva vrata, otvara suvozačeva te odlazi iza pulta te se vraća u vozilo i izvozi ga van iz trgovine. U tom je trenutku prišao drugi muškarac te stavio ruku na Bočkajevo rame, a potom i kapuljaču na glavu te ga odveo u drugo vozilo. U tom trenutku Bočkaj je imao 1,86 promila alkohola u krvi.

Nije ni pokušao pomoći

Nogometaš nije vidio snimke jer se nije pojavio u sudnici, pa je ročište održano bez njega. Njegov branitelj Vedran Pajić tražio je i da se prikaže dio snimke na kojoj se vidi kako policajci i djelatnici Hitne pomoći pokušavaju odmaknuti uništeni pult i doći do trgovine. Tražio je i svjedočenje vatrogasaca o akciji spašavanja prodavačice koja je završila prignječena uza zid. Tužiteljstvo je reagiralo potvrdivši da je to vezano uz dio optužnice koji se odnosi na odlazak s mjesta nesreće bez pružanja prve pomoći.

"Smisao ovog kaznenog djela je da on pokuša pomoći, a to što je pet ili deset ljudi nju kasnije oslobađalo, potpuno je irelevantno. Njegova je zakonska obveza bila pomoći, a on nije ni pokušao", rekao je Denis Rajtek iz Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku te započeo raspravu s odvjetnikom Pajićem.

"Na snimci se vidi da optuženi pet sekundi pokušava pomaknuti pult, ali ne uspijeva", ustvrdio je Pajić na što mu je Rajtek odgovorio: "Pa ne uspijeva, jer je auto na pultu. Ako može pomaknuti auto i pult, svaka mu čast!"

Suđenje gotovo u lipnju

Inače, sljedeća je rasprava zakazana za 7. lipnja u 10 sati. Bit će ispitana još dva svjedoka, a očekuje se i da će Bočkaj iznijeti svoju obranu. Planirane su i završne riječi čime bi sudski postupak prije presude bio gotov.