FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽAS U ŠIBENIKU /

Mladić povukao dijete za kapuljaču, sve završilo s teškim ozljedama!

Mladić povukao dijete za kapuljaču, sve završilo s teškim ozljedama!
×
Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Sve se dogodilo na klizalištu u večernjim satima

2.12.2025.
10:40
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Hrvoje Jelavic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na šibenskom klizalištu teško je u nedjelju ozlijeđen maloljetnik kad mu je u večernjim satima prišao 20-godišnjak i povukao ga za kapuljaču jakne pri čemu je maloljetnik pao na led. 

U Općoj bolnici u Šibeniku maloljetniku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke pomoći pušten na kućnu njegu, objavili su iz šibensko-kninske policije. 

Policija je provela kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela "Teška tjelesna ozljeda" na štetu maloljetne osobe.

Po završetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 20-godišnjak "zaradio je kaznenu prijavu te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

POGLEDAJTE VIDEO Tablete za zdravlje ili skupa obmana? Eksplozija potrošnje, svaki treći Hrvat uzima suplemente

šibenikTeške OzljedeKlizaliste
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UŽAS U ŠIBENIKU /
Mladić povukao dijete za kapuljaču, sve završilo s teškim ozljedama!