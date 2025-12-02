Mladić povukao dijete za kapuljaču, sve završilo s teškim ozljedama!

Na šibenskom klizalištu teško je u nedjelju ozlijeđen maloljetnik kad mu je u večernjim satima prišao 20-godišnjak i povukao ga za kapuljaču jakne pri čemu je maloljetnik pao na led.

U Općoj bolnici u Šibeniku maloljetniku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke pomoći pušten na kućnu njegu, objavili su iz šibensko-kninske policije.

Policija je provela kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela "Teška tjelesna ozljeda" na štetu maloljetne osobe.

Po završetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 20-godišnjak "zaradio je kaznenu prijavu te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

POGLEDAJTE VIDEO Tablete za zdravlje ili skupa obmana? Eksplozija potrošnje, svaki treći Hrvat uzima suplemente