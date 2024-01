R.V. (37) iz Švedske širio je putem Facebooka adresu ravnatelja SOA-e Daniela Markića i pozivao da ga se ubije. Prijetio je i Markićevoj kćeri i policijskom službeniku Boži V.-Š., piše 24sata.

Markić ne poznaje Vidovića.

Optužen je da je od studenog 2021. do lipnja 2022. nazivao preko 100 puta policijskog službenika Božu. Zvao je na mobitele članove njegove obitelji. Šogoru je rekao da se slika s njim jer će mu to biti zadnja uspomena.

Optužen je i da je da je 30. prosinca 2020. nazvao sjedište SOA-e i na telefonskoj sekretarici Daniela Markića ostavio poruku da će ga "Bog kazniti, ali da je ruka od čovjeka jača od ruke Boga", spominjući ujedno i njegovu kćer.

Drugom prilikom nazvao je Klub zeleno-lijevog bloka u Hrvatskom saboru te službenici koja se javila na telefon rekao kako će upucati Markića. Kod Markića i Bože ove poruke i pozivi stvorili su osjećaj uznemirenosti i straha za život.

Ne priznaje hrvatski sud

Na ispitivanju je rekao da ništa od toga nije istina. U vrijeme počinjenja dijela bio je u Švedskoj pa smatra da se treba odlučivati po švedskom zakonu i na švedskom sudu.

Naglasio je da ima dijete s Hrvaticom koja ga je prijavila za zlostavljanje zbog čega je i pravomoćno osuđen, a kada je on nju htio prijaviti za njene nepravedne prijave nije mogao, jer je majka djeteta u Hrvatskoj zaštićena.

Naveo je još da vjeruje da je dijete od Andreja Plenkovića budući da premijer ima istu spolnu bolesti koju ima i on, koju mu je prenijela majka djeteta. Iza svega stoji hrvatska sigurnosna služba na čelu s Danielom Markićem.

Božo se sjeća da je komunicirao s osobom pod imenom R.V. koji se žalio na kolegu i z PU istarske zbog problema s bivšom nevjenčanom suprugom. S vremenom je postao verbalno agresivan. R.V. ga je nakon toga nazivao, ali se Božo nije javljao. Tek kad se javio na privatni mobitel, R.V: (kojeg je preoznao po naglasku) rekao mu je "OOOO, ko nam se to to javio, jesi ti to drote?" nakon čega je oštećenik prekinuo poziv. Tada je krenuo nazivati članove njegove obitelji.

Zvao je sve ljude u državi koji se prezivaju Markić ne bi li došao do šefa SOA-e. Zatim je našavši njegovu adresu, dijelio je na Facebooku i pozivao ljude da ga ubiju. Vidović je njegovu fotografiju nebrojeno puta stavljao na Facebook, a na Facebook je stavljao i njegovu kćer.

