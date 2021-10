Jednom 37-godišnjem žitelju naselja Parag u Međimurju, koje je nedavno zauzimalo stranice crnih kronika zbog pucnjave u kojoj je jedna osoba ubijena, sud je izrekao kaznu rada za opće dobro. On je, kako piše Dnevnik.hr, bio optužen za ilegalno posjedovanje oružja i iznudu djeteta.

Utvrđeno je da je ilegalno posjedovao automatske puške i stotine komada streljiva, a oružje je prodao djetetu za 4000 kuna. Osim toga, zastrašivanjem je od djeteta iznudio čak 23 tisuće kuna.

Kaznu predložilo županijsko državno odvjetništvo

Za sve to je pred sudom u Čakovcu pravomoćno osuđen na 600 sati rada za opće dobro, što je kazna koju je predložilo tužiteljstvo. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu tvrdi, pak, da je takvom njihovom prijedlogu prethodilo niz činjenica vezanih za okolnosti djela i samog počinitelja.

"Prijedlog kazne uzima u obzir i nužnost ostvarivanja svrhe opće prevencije kao jedne komponente zakonom definirane svrhe kažnjavanja", stoji u odgovoru Novoj TV iz Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu.

Taj je prijedlog i presudu savjetnik ministra unutarnjih poslova Vladimir Faber prokomentirao riječima: "Mi kažemo da se zločin ne isplati. Ponekad se u praksi čini kako se zločin ipak isplati."

'Tu nema pravednosti, tu nema poruke'

Faber napominje da je kod 37-godišnjaka iz Paraga pronađeno i oružje vojne namjene.

"Za ta kaznena djela predviđena je kazna do tri godine zatvora. Također smo dokazali kazneno djelo iznude na štetu maloljetne osobe. Kad znamo da je za to kazneno djelo predviđeno do pet godina zatvora – a da je ukupna presuda bila rad za opće dobro – onda se mi zaista pitamo je li ispunjena svrha kažnjavanja", rekao je Feber.

Stručnjak za kazneno pravo Petar Veić kazao je kako je ova presuda bez duha i kritike.

"Tu nema pravednosti, tu nema poruke koja je kao generalna prevencija upućena svima, a osobito poruka prava nije upućena počinitelju. Pravosudni sustav ne može nametati isključivo svoja razmišljanja i kriterije jer ti kriteriji moraju korespondirati i s osvjedočenjima građana i sa zakonom, odnosno sa svrhom kažnjavanja", kazao je Veić za Novu TV.

Inače, međimurska policija i dalje pojačano nadzire naselje Parag koje drži nacionalni rekord u oduzimanju ilegalnog oružja.