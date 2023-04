Muškarac (27) je prošle godine mrtav pijan skrivio prometnu nesreću u Petrinju, i to automobilom svoga punca. Izletio je s ceste i otišao kući spavati. Na sudu je rekao da on nije kriv i da nije vozio automobil, piše Danica.

U presudi stoji da je on u rujnu prošle godine oko 18 sati upravljao osobnim automobilom sisačkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 2.37 promila.

"Vozilom je prešao na suprotnu stranu kolnika gdje je prednjim lijevim kotačem udario u rubni kamen te sletio u odvodni kanal nakon čega je udario u prometni znak za označavanje ulice te se nastavio kretati i potom udario u zemljani nasip koji je služio za prelazak željezničke pruge nakon čega se zaustavio.

Ničega se ne sjeća...

Kod sebe za vrijeme vožnje nije imao vozaču dozvolu, a nakon prouzročene prometne nesreće napustio je mjesto događaja, a da vlasniku oštećene stvari, Gradu Petrinji, nije ostavio podatke o sebi i vozilu kojim je uzrokovao prometnu nesreću", naglasila je prekršajna sutkinja.

Muškarac je tijekom suđenja rekao kako se zapravo ne sjeća cijelog događaja, a ne sjeća se ni što je izjavio policiji poslije nesreće.

"Tog dana bio sam na nekom rođendanu, napio sam se i čak pretpostavljam da je možda i netko drugi vozio moj automobil. Naknadno sam pitao te osobe koje su bile na rođendanu da li je možda netko vozio moj auto i više njih je reklo da je netko drugi vozio, a ne ja, ali da mi neće reći tko.

A tko su osobe koje mogu potvrditi da nisam ja vozio? Ma, ne želim reći jer ne želim u to nikoga petljati i kad sam razmislio želim prihvatiti krivnju i odgovornost za prekršaje. Ali, ne prihvaćam da kod sebe nisam imao vozačku jer me policajci nisu niti zatekli u vozilu, već kod kuće kako spavam.

Policijski službenici odvezli su me na mjesto događaja i nisam bio uzeo nikakve dokumente. Šogor mi je donio osobnu iskaznicu, a policajci su rekli da ne treba vozačka dozvola na uvid", rekao je 27-godišnjak u svojoj obrani.

Sutkinja muškarca proglasila krivim

Policajac koji je bio na očevidu nesreće na sudu je rekao kako su auto zatekli u nekom šipražju pokraj pruge te da su utvrdili da je riječ o osobnom automobilu u vlasništvu 27-godišnjakovog punca.

Tražio sam ga vozačku dozvolu na uvid jer po utvrđivanju alkoholiziranosti ista mu se treba oduzeti i izdati mu se za to naredba, tako da se sjećam da on to nije predočio", rekao je policajac.

Sutkinja je muškarca proglasila krivim i osudila ga na 30 dana uvjetnog zatvora, 580 eura novčane kazne i zabranu upravljanja autom na tri mjeseca. Kazna se smanjuje na 28 dana jer je 27-godišnjak bio dva dana u policijskom pritvoru.

S obzirom na to da je presuda nepravomoćna, muškarac se može na nju žaliti u zakonom predviđenom roku.