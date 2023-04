U ranim poslijepodnevnim satima u mjestu Novi Mihaljevci, između Velike i Požege, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su poginule dvije osobe na motoru, a kako večeras objavljuju lokalni portali, radi se o bračnom paru Vidović iz mjesta Jakšić, Kreši i Aniti.

Škola koju pohađa jedno dijete obavijestila je u nedjelju poslijepodne druge roditelje iz razreda o nezabilježenoj tragediji. Kako prenosi Požega.eu, očekuje se u ponedjeljak dolazak psihologa u školu.

Kako neslužbeno prenose portali, motociklist je u desnom zavoju izgubio kontrolu nad vozilom i prešao na lijevu stranu ceste upravo u trenutku kad je iz suprotnog smjera naišao vozač Golfa.

"Motocikl je vozio muškarac, a iza njega je sjedila žena. U automobilu je bio jedan muškaraca naš sumještanin. Kada smo prišli, ugledali smo strašan prozor, tijela su doslovno bila pod prednjim dijelom automobila. Žena je odmah preminula, a nešto kasnije i muškarac", rekao je Petar Jurić, vlasnik kuće koja se nalazi u blizini nesreće za 24 sata te dodao: "Vozač automobila bio je u šoku, rekli smo mu da ide s Hitnom u bolnicu, no, on je to odbijao, pa smo zamolili policajca da urigira, kako bi ga odovezli. Na kraju je ipak pristao", rekao je Jurić.

Od preminulog bračnog para oprostio se moto klub

"Počivajte u miru Božjem, dragi nam prijatelji! Iskrena sućut obitelji!" objavili su na Facebook iz Moto kluba Tsunami Požega.

"Ne možemo govoriti o uzrocima nesreće dok se u cijelosti ne obavi očevid, kojemu je nazočna i općinska državna odvjetnica Ankica Njegovan Bišof", rekao je Siniša Jelić, djelatnik za odnose s javnošću PU Požeško slavonske.

Cesta Velika Požega je od 1.40 sati zatvorena za sav promet koji se preusmjerava na druge pravce.