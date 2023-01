Tijelo novorođenčeta pronađeno je u nedjelju u selu Hlevnica u Općini Đurmanec, a tijelo bebe upućeno je na obdukciju. Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske poručili su da se intenzivna potraga nastavlja i da se pokušava utvrditi tko je djetetova majka. Tijelo bebe pronađeno je u jarku uz cestu.

Policajci su i dalje na terenu pokušavajući pronaći i najsitniji trag koji bi mogao biti poveznica s ovim strašnim slučajem.

Istraga se širi i u Sloveniju

"Prije nekoliko trenutaka stigla je smjena policije, pokušava se pronaći i najmanji detalj. Problem je što još ne znaju tko je majka. Najveći problem policije je hladnoća i snijeg koji je prekrio dobar dio tragova te je vrlo teško pronaći bilo što. Neslužbeno doznajem da je tijelo bebe nekoliko dana stajalo uz cestu na otvorenom tako da i nije u najboljem stanju', kazala je reporterka RTL-a Danas.

U PU krapinsko-zagorskoj na današnjoj konferenciji za novinare nisu iznijeli neke nove detalje, primjerice je li dijete žensko ili muško, je li novorođenče ili je možda staro nekoliko mjeseci. Policjaci su zasad razgovarali s mnogo stanovnika Hlevnice, a fokusirat će se i na Sloveniju koja je udaljena tek nekoliko kilometara. Razgovarat će sa slovenskim kolegama, pokušat će pronaći majku, a obdukcija tijela trajat će nekoliko dana. A ako se bude radilo toksikološko vještačenje, ono će trajati mjesec dana. Bit će obavljena i DNK analiza.

Je li majka bebe iz Hrvatske ili iz Slovenije?

Mještani Hlevnice ne skrivaju da su potpuno šokirani.

"To je šok, da se to može dogoditi. Brat me zvao, veli: 'Znaš što se dogodilo…?' Ja ga pitam:'Što?' Odgovorio je da su našli mrtvo dijete. A odakle, odkad, to ja ne znam…", kazao je za RTL Ivo Pavleković.

Ondje živi tek dvjestotinjak ljudi. Za strašan slučaj čuli su nakon što je jedan mještanin dojavio policiji.

"Jučer sam saznao, od prijatelja. On je prijavio policiji. Sve su pretražili na tom dijelu", kazao je Bruno Kranjac iz Hlevnice.

Policija je fokusirana na pronalazak majke, a među brojnim pitanjima na koja zasad nema odgovora je i ono: Je li majka iz Hrvatske ili Slovenije?