TEŠKO OZLIJEĐEN /

Opasna avantura u Rijeci: Mladić se popeo na vagon, udarila ga struja

Opasna avantura u Rijeci: Mladić se popeo na vagon, udarila ga struja
Foto: Rtl Danas

Policija je izvijestila da je mladić teško ozlijeđen te je hitno prevezen u KBC Rijeka

9.11.2025.
18:02
danas.hr
Rtl Danas
Na području Brajdice u Rijeci teško je u subotu,8. studenog poslije 20 sati, ozlijeđen 20-godišnji mladić. 

"Prema utvrđenom stradali mladić se s još jednom osobom popeo na vagon s kontejnerima, blizu naponskoj mreži. U jednom trenutku došlo je do strujnog udara uslijed čega je mladić ozlijeđen te je pao s kontejnera", objavila je PU primorsko goranska.

Osim policije na mjestu događaja stigla je i Hitna i vatrogasci. Policija je izvijestila da je mladić teško ozlijeđen te je prevezen u KBC Rijeka. 

POGLEDAJTE VIDEO: Spriječen incident u Rijeci: Pojavila se snimka policije ispred sportske dvorane

Strujni UdarKbc RijekaRijeka
