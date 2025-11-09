Opasna avantura u Rijeci: Mladić se popeo na vagon, udarila ga struja

Na području Brajdice u Rijeci teško je u subotu,8. studenog poslije 20 sati, ozlijeđen 20-godišnji mladić.

"Prema utvrđenom stradali mladić se s još jednom osobom popeo na vagon s kontejnerima, blizu naponskoj mreži. U jednom trenutku došlo je do strujnog udara uslijed čega je mladić ozlijeđen te je pao s kontejnera", objavila je PU primorsko goranska.

Osim policije na mjestu događaja stigla je i Hitna i vatrogasci. Policija je izvijestila da je mladić teško ozlijeđen te je prevezen u KBC Rijeka.

