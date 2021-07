65-godišnji Valent i 68-godišnji Josip u povijest će ući kao prvi ljudi iz Koprivničko-križevačke županije koje se sumnjiči da su u svojevrsnom ropstvu držali dva siromaha koja su im godinama na imanju radila najteže poslove.

Vlasniku farme Josipu, za devetogodišnji robovlasnički odnos prema bolesnom Gari (51) već se sudi. Valent, gazda i vlasnik pilane iz Erdovca kod Križevaca, ovih je dana uhićen zbog sumnje u kazneno djelo trgovanja ljudima. Policija tvrdi da je punih 28 godina na svojem imanju držao Mladena (66), zvanog Lala, tjerajući ga da bez ikakve naknade radi najteže poslove i živi u najgorim uvjetima.

Sve mu je povjerovao

Lala je nekoć radio u križevačkoj trgovačkoj tvrtki Borac, ali početkom 90-ih ostaje bez posla i primanja te je tada završio na ulici. 1993. godine, Valent, vlasnik pilane i poljoprivrednoga gospodarstva u Erdovcu, Lalu poziva k sebi na imanje. Obećao mu je posao, stan, hranu, piše Večernji list.

„Rekao je da će mu darovati zemljište i napraviti nekakvu kućicu. Mladen je povjerovao i tako je sve počelo. No od toga nije bilo ništa“, kaže kći Mladenove bivše supruge iz drugoga braka. Živio je u sobi od desetak kvadrata sa starim namještajem i bez sanitarnog čvora i kupao se u bačvi.

No, sredinom lipnja dogodio se incident. Mladen je bio u selu, obišao je susjede koji su ispričali da je bio sav krvav, no njih nije bilo doma. Kada su se vratili, ona i majka sjele su automobil i odmah otišle do Valentova imanja.

Nitko mu se nije htio zamjeriti

„Da, bio je krvav, istina je, imao je i podljeve ispod očiju. Uzeo je svoje papire i uplakanim glasom molio da ga vodimo otud. Posjeli smo ga u auto, a Valent i njegovi tjerali su nas iz dvorišta“, rekla je. Danima je nakon toga samo spavao kod njih u kući. Bio je prestrašen i iscrpljen. O svemu su odmah obavijestili Centar za socijalnu skrb, a nekoliko dana kasnije stigla je i policija. Mladen je danas smješten u jednu udomiteljsku obitelji na području Koprivnice.

Svi znaju da je Lala radio najteže poslove kod Valenta i da je gazda bio čovjek prijeke naravi, pogotovo kad popije. Bio je šef mjesnog DVD-a, upravljao je vatrogasnim domom, krojio društveni život sela. Nitko mu se baš nije htio zamjerati.

„Lala je bio kod njega, ali nitko ga tam’ nije držao na silu. Znali su si i popiti s dečkima. Znamo da je radio puno na imanju, oko stoke i na zemlji, i to najteže poslove, ali nikad se nikom u selu nije žalio“, navodi Valentova susjeda iz Erdovca.

Valenta je policija uhitila prije nekoliko dana. Sumnjiči ga se da je punih 28 godina iskorištavao sirotog čovjeka za težak fizički rad na imanju, bez ikakve novčane naknade. Terete ga za kazneno djelo trgovanja ljudima, za što može dobiti do deset godina zatvora. Sudac istrage strpao ga je mjesec dana u istražni zatvor.