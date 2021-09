U otkrivanju identiteta žene koja je 12. rujna pronađena na otoku Krku, dezorijentirana i bez dokumenata, veliku ulogu je imala Miriam Kelečić, Slovakinja koja živi na relaciji Zagreb- otok Vir, inače poznata slovačka blogerica i administratorica Facebook grupe "Dovolenka v Chorvatsku" koja povezuje Slovake, Čehe i Hrvate.

Policija je danas potvrdila utvrđen identitet pronađene žene i da je riječ o 57-godišnjoj Danieli A. iz Slovačke. Kelečić je ispričala za Slobodnu Dalmaciju da se jutros između 8.30 i 9.00 čula sa inspektorom iz PU primorsko-goranske koji joj se zahvalio na pomoći i suradnji jer je ona prije tri dana vidjela informaciju o nepoznatoj ženi nađenoj na Krku i pomogla rasvijetliti slučaj.

"Kako se spominjalo da bi se moglo raditi o Slovakinji, kontaktirala sam slovačke novinare koji su raspolagali informacijom da bi se moglo raditi o Danieli Danki Adamcovoj. Oni su kontaktirali i policiju u Slovačkoj. Ja sam tu informaciju samoinicijativno proslijedila HGSS-u, oni policiji, a policija je potom mene kontaktirala", ispričala je Miriam.

Mozaik se polako slaže

Dodala je da su im se javile njezine dvije susjede te bliska prijateljica iz Kanade. "Mozaik priče polako se slaže, sve ide u smjeru potvrde da je to zaista Danka. Nakon što se vratila iz Amerike, kupila je stan i živjela kao samac te registrirala tvrtku Dana Adamcova d.a. koja se također bavila izradom nakita. No, u međuvremenu je otišla u mirovinu. Ima vrlo mali krug prijatelja i sestru te se trenutno pokušava doći do nje kako bi se eventualno nešto više doznalo o okolnostima njezina odlaska u Hrvatsku", tvrdi Miriam.