Tijelo mlađeg muškarca pronađeno je jutros u Dunavu kod Ade Huje, a odjeća odgovara nestalom Mateju Perišu. Njegov otac, Nenad, za Blic je dao veliku ispovijest o ovom događaju. Kazao je kako ga je policija iz Srbije jutros oko 10 sati kontaktirala i rekla mu najtežu vijest.

"Poslali su mi poruku i rekli da su pronašli tijelo i da odjeća odgovara Mateju. Također, rekli su da se mora pričekati i DNK analiza kako bi se ustanovilo je li to sigurno on, a ona ne može biti gotova odmah."

Neopisiva bol

Nenad je rekao kako je dugo čekao sretnu vijest i da se uporno nadao kako će Matej biti pronađen živ.

"Informacija je došla poslije 139 dana. Došla je bolna vijest, grozna… Iako je prošlo toliko vremena, mi smo čekali da nam se kaže sretna vijest, a to je da je Matej živ. Ali, istina je drugačija i moramo je prihvatiti."

Kaže kako je ova bol neopisiva, ali se on svejedno htio svima zahvaliti.

Nova stranica u njegovu životu

"Zahvaljujem svima na molitvi i brizi. Toliko je bilo iskrenog suosjećanja tijekom potrage, to nikada neću zaboraviti jer mi je to mnogo značilo. Hvala svakome, svakom vjerniku, običnom čovjeku, svećeniku, policiji, novinaru. Svima posebno hvala i svakoga grlim. To što su imali suosjećanja, što su svi htjeli da Matej bude pronađen. To nikada neću zaboraviti, koliko god bol bila teška", kaže Nenad.

Kaže kako je od danas započeta nova stranica.

"Idemo dalje, moramo pokazati da naša vjera nije samo trenutna. Udahnimo zrak, pogledajmo u nebo i recimo: 'Bože, hvala'. Da, teško mi je, grozno mi je, nevjerovatno teško, ali moram ovo prihvatiti i nastaviti dalje", rekao je Matejev otac.

Periš je kazao kako će u narednim danima doći u Beograd.