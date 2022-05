Usporedbom fotografija Mateja Periša i tijela mlađeg muškarca koje je danas oko 9.30 sati pronađeno u Dunavu kod Ade Huje u Beogradu, istražitelji pretpostavljaju da bi mogla biti riječ o Splićaninu nestalom u glavnom gradu Srbije još uoči Nove godine, piše Kurir. Isti dnevnik podsjeća na izjavu beogradskog forenzičara Časlava Ristića koji je tijekom petomjesečne potrage za nestalim Splićaninom više puta objašnjavao što se događa kad se netko utopi i nakon koliko vremena se može očekivati da tijelo ispliva iz vode.

'Ovisi i o tome kako je pao u vodu'

"Sve ovisi o okolnostima i o samoj rijeci. Znamo da na dnu rijeke i uz obalu ima dosta raslinja, ali i dosta otpada, granja i lišća koje voda tijekom vodostaja donese. Sve ovisi o tome kako je pao u vodu. Ako je upao i zakačio se u neko granje ili raslinje, moguće je da nikad ne ispliva. No, budući da je voda hladna, ako se samo utopio, tijelo mnogo kasnije samo ispliva na površinu, poslije mjesec dana, možda i dva", kazao je forenzičar Ristić.

Novinari Kurira razgovarali su i s riječnim ribarom Renatom Grbićem, koji je životni vijek proveo na rijeci i spasio mnogo ljudi.

"Iako su početkom proljeća temperature bile više, to je nedovoljno da se Dunav zagrije. Temperatura bi morala skočiti na 10, 12 ili 15 stupnjeva. Raspadanje tijela dovodi do oslobađanja velike količine plinova pa se tijelo napuše kao balon i ispliva. Ljeti, kada je temperature vode između 20 i 25 stupnjeva, to se događa nevjerojatno brzo, za tri do četiri dana. Međutim, zimi je voda hladna", rekao je Grbić za Kurir.