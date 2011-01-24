{NOINDEX-NOFOLLOW} Masovna tučnjava u Kninu, četvorica ozlijeđenih - Net.hr
Masovna tučnjava u Kninu, četvorica ozlijeđenih

Tridesetak učenika sukobilo se jutros ispred Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira u Kninu.

24.1.2011.
13:17
Net.hr
Net.hr
"Policijski službenici istražuju postoji li eventualna prekršajna ili kaznena odgovornost sudionika u ovom događaju ", kazala je Marica Kosor, glasnogovornica PU šibensko-kninske.

S mogućim kolovođama masovne tučnjave ispred kninske škole razgovara se kako bi se utvrdile okolnosti sukoba, kažu u policiji.

Ovo nije prvi put da se sukobljavaju učenici, s jedne strane mladići iz Kistanja, iz obitelji koje su se na poziv državnih vlasti doselile iz Janjeva na Kosovu, te učenika iz Knina, mahom iz obitelji hrvatskih doseljenika iz BiH.

