Sinoćnja gužva u središtu Zagreba u Bogovićevoj ulici, gdje su većinom mladi okupirali stolove na terasama tamošnjih kafića i zabavljali se, ipak nije prošla bez incidenta. Kako pišu 24 sata, oko 22.30 skupina mladića naprasno je prekinula zabavu na jednoj terasi bacivši stol oko kojega je bila okupljena druga grupa mladih. Video tučnjave objavio je RTL.hr.

'Pazi da ti ne bi letjela glava'

"Odjednom se stvorila skupina mladića u dobi od 20 do 30 godina. Prišli su dečkima koji nisu radili nikakve probleme, a koji su stajali dva metra od našeg stola. "Pazi da ti ne bi glava letjela", čula sam da je rekao jedan iz te skupine koja im je došla. I to je bilo to, odmah je zgrabio stol i bacio im ga, očito su imali neki sukob od ranije", kazala je za 24 sata jedna Zagrepčanka koja je bila očevidac ovog incidenta.

Policija je, srećom, ubrzo stigla na mjesto incidenta, a tučnjava je snimljena i nadzornim kamerama jednog od kafića.

Jedna osoba lakše ozlijeđena

U zarebačkoj policiji potvrdili su da utvrđuju okolnosti sinoćnjeg nemilog događaja u Bogovićevoj.

"Prema početnim informacijama koje za sad imamo, jedna je osoba lakše ozlijeđena", kazali su iz policije za 24 sata.

Očevici govore da su sukobljeni u tučnjavi bacali jedni na druge sve što im je bilo pri ruci - stolove, stolce, čaše, boce, a netko je navodno bacio i suzavac. Jedna je djevojka navodno bila pogođena čašom glavu i krv joj je tekla iz nosa. Kada je stigla policija, izazivači nereda brzo su utekli.