Sindikat autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb na Facebooku je izvijestio o još jednom napadu na djelatnicu ZET-a. Dvije maloljetnice srušile su na pod vozačicu autobusa i udarale nogom.

U objavi koju potpisuje predsjednik Sindikata Darko Begić, piše da su na mjesto događaja došli policija, hitna pomoć i unutarnja kontrola. Tekst objave prenosimo u cijelosti.

"Sinoć sam oko 21 h dobio informaciju da je napadnuta naša kolegica, vozačica autobusa. Nisam htio ništa pisati dok ne budem imao više informacija. Jutros me zvao kolega koji me pitao jesam li čuo za napad? Dao mi je broj mobitela od kolegice pa sam je nazvao da pitam kako je, treba li što i ukažem joj na njezina prava. Napale su je dvije balavice od 15 godina, srušile su je na pod i cipelarile. Kolegica im nije htjela pružiti otpor i uzvratiti jer se radi o maloljetnicama", istaknuto je u objavi.

"Nakon što su je pošteno iscipelarile došla je policija, hitna, unutarnja kontrola… Angažirao se predsjednik Uprave, g. Bogdanović kao i rukovodite A.p.Podsused, g. Butković što je svakako pohvalno. Kroz razgovor sa kolegicom sam shvatio da je ne bole udarci koje je primila, već je boli činjenica koja pokazuje na što smo spali mi, djelatnici ZET-a", stoji u objavi.

'Postali smo zadnji šljam'

"Spali smo na to da smo postali zadnji šljam i izopćenici iz društva koje može tući, šamarati, cipelariti, izbijati zube kako se kome svidi. Ako imaš problema slobodno se iskali na djelatnicima ZET-a, nije problem, ne odgovara nitko i nema nikakvih posljedica. Sve ovo je jedna velika sramota i tuga. U ovoj cijeloj situaciji, jedina greška od kolegice je ta što ne želi konzumirati prava koja ima nakon ovakvog nemilog događaja. Svi Vi morate shvatiti da Vam nitko neće reći hvala ako ne uzmete ono što Vam pripada nakon ovakvih stresnih situacija. U svakom slučaju poštujem njezinu odluku, iako sam drugačijeg mišljenja", napisao je Begić.

"Ono što mene smeta i boli kao vozača, predsjednika sindikata i čovjeka jest da je ovo drugi napad i premlaćivanje u manje od mjesec dana. Točnije, zadnji napad je bio prije 18 dana. Boli me što sam nemoćan, zbog nedovoljnog broja članova pokazati Vam kako treba stati iza djelatnika ZET-a nakon ovakvih događaja. U ovom postu neću spominjati one koji su Vas dužni zaštititi, neću spominjati one koji na sve ovo kažu:"Ako samo još jednom netko napadne djelatnike ZET-a…", zaključuje Begić.

'Pušiona od posla'

U komentarima ispod objave radncii ZET-a izražavaju nezadovoljstvo zbog opasnosti s kojima su suočeni na svom radnom mjestu.

"Drage moje kolege, ovo sve je pušiona od posla, od ljudi koji nas predstavljaju prema van iz firme, a najveca PUŠIONA su nase kolege koji se svi kao bune svi bi nesto poduzeli ali k…… a. Dokle god nema sloge nema ni rijesenja", jedan je od komentara.

