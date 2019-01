LOŠINJANIN PRED SUDOM ZBOG PRIJETNJI PLENKOVIĆU: ‘Nisam to očekivao, inače bih se sakrio’

‘Nikom nisam prijetio i to što me se tereti da sam rekao da ću sam kupiti avione i sve ih zgromiti i ubiti nije istina’, riječi su kojima se, između ostalog, od optužbi za prijetnje premijeru branio mladi Lošinjanin pred sudom

“Mislim da je cijela optužnica i prijava napravljena da bi se upozorilo druge, kao primjer da se to ne radi. Nisam kriv, ja stvarno nisam takav, ne bih nikad nikome prijetio”, izjavio je na sudu u Rijeci lošinjski poduzetnik Ivan Jelić kojem se sudi zbog prijetnji premijeru i Vladi.

Prema optužnici, Jelić je lani u travnju nazvao ured Vlade te prijetio premijeru. “Vlada ima novac za skupe avione, a nema za teško bolesnu djecu!”, konstatirao je tada Lošinjanin u razgovoru s premijerovom tajnicom koja još tvrdi da je rekao kako će kupiti avione, srušiti Vladu i sve ubiti. Jelić, pak, tvrdi kako je cijeli slučaj montiran, pišu 24sata.

Uhitili ga pred zaposlenicima na gradilištu

Slučaj je prijavljen policiji, a Jelić nakon privođenja ipak nije uhićen te se brani sa slobode.

“Policija mi je došla iznenada, dva dana nakon poziva i uhitila me pred svima na gradilištu. Bio sam u šoku, nisam znao što se događa. Nisam to očekivao, inače bih se sakrio”, kazao je danas pred sudom Jelić.

Ujedno je ispričao kako je izgledao njegov poziv kojeg je uredu Vlade uputio, kako je kazao na dan kad je premijer primio čovjeka koji je s križem na leđima pješačio do Vlade te mu rekao da novca za bolesnu djecu nema, ali za avione ima.

‘Zašto tajnica ne govori istinu?’

“Kada sam to vidio na vijestima nazvao sam kao građanin koji ima pravo na svoje mišljenje i rekao osobnoj tajnici premijera da mislim kako je takav stav sramota te da su kupovinom aviona srušili svoju Vladu. Nikom nisam prijetio i to što me se tereti da sam rekao da ću sam kupiti avione i sve ih zgromiti i ubiti nije istina. Pa otkud bih ja to mogao? Ja sam građevinski poduzetnik koji zapošljava 11 ljudi, ozbiljan sam čovjek koji radi 24 sata na dan i jedva preživljavam. Ja sam se samo metaforički izrazio, ali to više neću nikada raditi prema nijednoj instituciji jer vidite što me sad čeka! Svjestan sam da bi me, da sam prijetio, čekao zatvor, ali nisam i ne znam zašto tajnica tvrdi da jesam”, kazao je danas pred sudom Jelić.

Također je istaknuo kako prije nije zvao ured Vlade, iako je ista tajnica svjedočila da je pretragom ispisa poziva utvrđeno da je zvao u vrijeme afere Agrokorkada se navodno predstavio kao Ivica Todorić.