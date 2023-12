Policija je izvijestila o detaljima kriminalističkog istraživanje nad trojicom hrvatskih državljana (1996., 1996. i 1993.) a koji se sumnjiče za zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, pomaganja u pokušaju zlouporabe položaja i ovlasti, odavanja službene tajne i neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Uhićeni nakon neuspješne provale u garažu

"Postoji osnovana sumnja da je prvoosumnjičeni (1996.), kao policijski službenik kriminalističke policije, prenosio operativne informacije ostalim osumnjičenicima o mogućim lokacijama na kojima drugi počinitelji skladište drogu nakon čega su prvo- i drugoosumnjičeni provalili u jedan prostor i otuđili 49 kilograma droge koju su potom sva trojica prodavala na ilegalnom tržištu. Također se sumnja da su sva trojica osumnjičenika, nakon što je prvoosumnjičeni pribavio podatke o garaži u kojoj je pohranjena droga, došli do garaže i počeli je obijati, u čemu nisu uspjeli, nakon čega su uhićeni. U garaži se u nalazilo ukupno 10,8 kilograma konoplje", objavio je MUP.



Osumnjičenici su predani pritvorskom nadzorniku te je policija protiv njih podnijela kaznenu prijavu za kaznena djela. Također, osumnjičeni 27-godišnji policijski službenik je rješenjem nadležnog rukovoditelja udaljen iz službe te će se protiv njega u zakonskom roku podnijeti zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka.

Tajna istraga

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv trojice hrvatskih državljana (1996., 1996., 1993.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, pomaganja u pokušaju zlouporabe položaja i ovlasti, odavanja službene tajne te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, izvijestili su na svojim stranicama.

"Osnovano se sumnja da je I. okr., od studenoga 2022. do 3. prosinca 2023.u Zagrebu, kao policijski službenik Uprave kriminalističke policije u Ravnateljstvu policije, u cilju pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi dolazio do saznanja o mjestima na kojima pojedini počinitelji kaznenih djela sakrivaju drogu. Potom je navedene klasificirane podatke I. okr. neovlašteno prenosio II. i III. okr., a oni su zajednički i dogovorno, na temelju tih podataka pripremali provale u te objekte s ciljem da uzmu i za sebe zadrže skrivenu drogu vrijednosti veće od 100.000,00 eura, koju su preprodavali na ilegalnom narkotržištu. Tako je I. okr., nakon što je provodeći kriminalističko istraživanje došao do saznanja gdje osumnjičenici kriju drogu, prenio taj podatak II. okr., a potom su I. i II. okr. zajedno provalili u garažu na zagrebačkom području iz koje su otuđili oko 40 kilograma marihuane i oko devet kilograma hašiša. Zatim su I., II. i III. okr. navedenu drogu preprodavali na ilegalnom narkotržištu.

Također je I. okr. u okviru obavljanja policijske službe saznao da je u jednoj garaži u Zagrebu pohranjena neutvrđena količina droge koji podatak je prenio II. i III. okr., nakon čega su I., II. i III. okr., s ciljem da uzmu i za sebe zadrže drogu radi daljnje preprodaje, 3. prosinca 2023. došli do garaže i započeli s obijanjem lokota u čemu nisu uspjeli. U garaži se u više sportskih torbi nalazilo ukupno 10,8 kilograma konoplje. Nakon toga su okrivljenici uhićeni", stoji u priopćenju.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika. Sukladno mjerodavnim odredbama Zakona o kaznenom postupku, određeno je da je ova istraga tajna, javlja USKOK.

