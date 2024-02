Na trajektnom pristaništu u Prapratnom na Pelješcu, krajem ožujka prošle godine dogodila se nesreća u kojoj je poginula Polina Golubeva, rođena Ruskinja koja se preselila u Hrvatsku i koja je široj javnosti postala poznata po zavidnoj plesačkoj karijeri. U automobilu je bilo još troje putnika koji su se uspjeli spasiti. Policijskim očevidom je utvrđeno da je vozilom marke BMW upravljao tada 47- godišnji muškarac, a s njim u vozilu nalazili su se 42-godišnjakinja, 39-godišnjak i 45-godišnjakinja, svi državljani Republike Hrvatske.

Vozeći iz smjera Stona u pravcu Splita, vozač je pogrešno skrenuo za trajektno pristanište misleći kako vozi pristupnom cestom prema Pelješkom mostu, piše Dubrovački dnevnik.

"Odmah nakon slijetanja, iz vozila su, samostalno i bez ozljeda, uspjeli izaći vozač i dvoje putnika, dok je jedna od putnica, 45-godišnjakinja, ostala u vozilu”, objavila je tada policija. Njezino su tijelo izvukli ronioci dubrovačke Interventne jedinice policije. Alkotestom je utvrđeno kako je vozač vozio pod utjecajem alkohola, imao je 0,81 promila u krvi.

Nije to bila jedina nesreća u Prapratnom

No, nije to jedina nesreća koja se dogodila na trajektnom pristaništu u Prapratnom. Jedna muška osoba je izgubila život 2022. godine, kada je također s vozilom uletjela u more. No, okolnosti su bile nešto drugačije. Mladi Indijac u pratnji svoje djevojke je stigao do pristaništa luksuznim vozilom marke 'Mercedes' te ga je parkirao nedaleko od kućice u kojoj Jadrolinija prodaje brodske karte. Utvrđeno je da je do prometne nesreće došlo jer je 27-godišnji državljanin Indije, prilikom parkiranja, zaboravio povući ručnu kočnicu te je s vozilom upao u more.

"Zbog navedenog propusta došlo je do naglog pokretanja vozila prema naprijed dok se u njemu nalazio spomenuti vozač. Vozilo je upalo u more s visine od oko četiri metra te se odmah okrenulo na krov i potonulo na dubinu od šest metara. Policijski službenici Policijske postaje Ston su odmah nakon dolaska na mjesto događaja pokušali pomoći unesrećenom tako što je jedan policijski službenik skočio u more, zaronio do vozila i izvukao vozača na obalu, dok je drugi odmah započeo postupak reanimacije, ali unatoč svim naporima, vozač je, nažalost, preminuo", navela je tada policija.

Mještani su u neformalnim razgovorima za Dubrovački dnevnik u više navrata kazali kako je bilo više slučajeva u kojima su vozila s trajektnog pristaništa upadala u more, samo što nije bilo smrtnih posljedica. Tada se povuklo pitanje koliko je područje osvijetljeno po mraku, ali i koliko je jasna prometna signalizacija koja pokazuje kako se radi o skretanju prema trajektnom pristaništu, a ne nastavku ceste prema Pelješkom mostu.

Je li se što promijenilo na trajektnom pristaništu na Pelješcu?

Ekipa Dubrovačkog dnevnika posjetila je trajektno pristanište kako bi provjerila je li se što promijenilo nabolje nakon posljednje nesreće sa smrtnom posljedicom, ali i brojnih medijskih upozorenja kako bi na područje trebalo postaviti određene barijere ili poboljšati prometnu signalizaciju. Dolaskom na mjesto događaja, uočili smo kako je postavljena ograda, no ona se u tom trenutku nalazila sa strane, pored ugostiteljskog objekta, dok je na samom pristaništu bio trajekt koji vozi za Mljet. No, kako su nam odgovorili iz Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije, ograda se postavlja nakon što trajekt prestane voziti.

"Odmah nakon nesretnog slučaja i pregleda terena odlučili smo se za fizičku barijeru koja je i postavljena. Dakle svaki dan nakon zadnjeg trajekta, lučki operater postavlja ogradu, a ujutro prije dolaska prvog trajekta je miče. Mišljenja smo da je fizička barijera najbolje rješenje uz prometni znak i dovoljno osvjetljenosti pristaništa", odgovorili su iz Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije.

I mještani su nam u neformalnim razgovorima također potvrdili kako se ograda postavlja svake večeri, kada trajekt odvozi svoju zadnju liniju te kada nema koća i drugih brodova. Uz to, dolaskom na pristanište, uočili smo i prometnu signalizaciju u vidu 'treptača' te uz prometni znak koji upozorava na mogućnost ulijetanja vozila u more.

Što se tiče osvjetljenja, samo pristanište je dobro osvijetljeno, no cesta koja vodi do njega ima svega četiri rasvjetna tijela. Tri stupa se nalaze na početku ceste, još jedan rasvjetni stup je postavljen na skretanju za kamp Prapratno, a dalje, do pristaništa, više nema nijednog. Takva je situacija bila kad se nesreća dogodila, a jednaka je i danas.

No, s obzirom na to kako u posljednjih godinu dana nije zabilježena niti jedna prometna nesreća ulijetanja vozila u more na tom području, čini se kako su upozorenja ipak 'odradila posao' i kako su dovoljna te kako se iznašlo rješenje za sprječavanje tragičnih događaja.

