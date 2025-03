Katarina je samo tiho rekla 'Uspjela sam': Nakon priloga RTL-a na računu je bilo 100.000 eura!

"Uspjela sam", rekla je tiho i ponizno Katarina, a onda je stala.

Grlo ste steglo, nije mogla dalje, uslijedila je tišina, a mi smo je pustili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Krenula je suza, pokušala je smiriti emocije, ali one su jednostavno prsnule, onako nezaustavljivo. Borila se Katarina, hvatala dah i procijedila: "Evo, neću više..."

A tek onda krenule su velike suze, jecaji, isprekidano disanje... Katarina Nobilo (27) s Koručle uspjela je skupiti 100.000 eura koje treba za operaciju kako bi samostalno prohodala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ranije smo na našem portalu objavili priču o Katarini, hrabroj djevojci koja boluje od cerebralne paralize i koja skuplja novce za operaciju kojom bi joj se pružila šansa da samostalno hoda i da manje ovisi o tuđoj pomoći.

Foto: RTL Danas

"Nisam očekivala da ću uspjeti, sumnjala sam. Nisam misila ni da će televizija htjeti napraviti priču o meni, a onda se dogodilo čudo. RTL Danas je objavio moju priču i u samo jednom danu skupio se novac!", ispričala nam je.

Zazvali smo je telefonom nakon što je sretnu vijest objavila na svojim društvenim mrežama. Odala nam je tajnu.

"Tata nije znao da ću biti na televiziji. Ali sam vidjela da skupljanje novca nekako ne ide... U sebi sam rekla da ću preuzeti stvari u svoje ruke, poslala sam poruke, dobri ljudi povukli su veze. Mislila sam da ni nakon priloga na RTL-u neću uspjeti, a onda se dogodilo!", govori nam.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Miješali su se osjećaji, smjeh, suze, i golema nada!

Foto: Privatni album

Rođena kao blizanka

Podsjetimo, Katarina je rođena kao blizanka, odmah po rođenju stavili su je u topli reanimator. Drugi dan prestala je disati i zbog nedostatka kisika dobila cerebralnu paralizu. Krenula je borba za život koja traje i danas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U razgovoru s njezinim ocem Željkom doznali smo da su to godine terapija, vježbi, operacija kako bi koliko-toliko mogla hodati.

atarina se kreće oslanjajući se na štapove. U svojoj borbi bili su i u Njemačkoj u ortopedskoj bolnici Aschau gdje su obitelji predočili mogućnost operacija koje bi joj dale šansu da s punim stopalom oslanja se na pod, da time dobije stabilniji hod te da time bude što samostalnija.

Obitelj je skupljala novčiće na sve moguće naćine, sama Katarina počela je izrađivati nakit. Otac Željko iskreno nam je rekao nam je ranije da novac skupljaju baveći se ljeti turizmom, da posuđuju od prijatelja i obitelji, ali se iznos od 100.000 eura za operacije činio nedostižnim. Sve do sad.

Foto: Privatni album

Najljepšu vijest da se novac skupio objavila je udruga Deša koja je i pokrenula akciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"USPJELI SMO! Zajedno smo ostvarili čudo!

Kad smo u listopadu prošle godine započeli ovu misiju, cilj od 100.000 € činio se poput dalekog sna. No, krenuli smo do nemogućeg cilja jer vjerovali smo – u moć zajedništva, dobrotu ljudi i snagu solidarnosti. Danas, zahvaljujući vama – ljudima velikog srca, organizacijama, tvrtkama, obrtnicima i medijima – taj san je postao stvarnost!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ova brojka više nije samo čežnja, već Katarinina ulaznica u novi život - život stabilnog koraka!

Svaka vaša donacija, svaki iskaz podrške, svaki trud – bili su dragocjeni i nezamjenjivi.Vaša nesebičnost omogućila je nadu i radost novog početka.

Danas svi zajedno šaljemo Katarini najsnažnije želje – za siguran put i uspješne operacije!HVALA VAM OD SRCA! Još jednom ste pokazali da kada srca kucaju kao jedno, nijedna prepreka nije nepremostiva.Draga naša Kate, tvoja hrabrost i nepokolebljivi duh nadahnuli su cijelu Hrvatsku! Pred tobom je novo poglavlje, a mi s ponosom i suzama radosnicama koračamo uz tebe. HVALA SVIMA!", napisali su.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Katarina nam je telefonom dala i veliko obećanje: "Dat ću sve od sebe, ne očekujte čudo i da ću nakon operacije moći trčati, ali dat ću sve od sebe da uspijem".

Zahvalna je svima, pa i Janu Kerekešu, poznatom hrvatskom glumcu koji je se Kerekesh teatrom krajem prošle godine na Korčuli izveo predsavu humanitarnog karaktera za Katarinu, i ovog puta je povukao "tihe" konce prijateljstva kako bi se njezina priča čula na što više strana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatni album

Bio je tu i humanitarni koncert koji je na svetkovinu Bogojavljenja, 6. siječnja, u župnoj crkvi, i Osnovna škola Petra Kanavelića u Korčulio na svojoj stranici pozvala je ljude dobre volje da se priključe humanitarki jer i napisali "Za našu bivšu učenicu Katu". Trčale su se za Katu i maratoni, bio je to val dobre volje i energije i - isplatilo se!

Katarinina obitelj već dogovara operaciju, a ona nam je otkrila još nešto: "Humanitarna akcija i dalje traje do 10. travnja. Novac koji se ne potroši uplatit će se za neku drugu humanitarku. Moram i ja pomoći nekome drugome."

Foto: Privatni album

Teško je opisati Katarinine emocije kad smo je nazvali, sreću koju nam je prenijela i veliko obećanje: "Dat ću sve od sebe da uspije!".

Dodajmo i to da nas je u prvom kontaktu s Katarinom, oduševila njezina SMS poruka u kojoj je napisala: "Zaboravila sam Vam reći da imam puno prijatelja koji me podržavaju i s kojima se volim družiti i veselim se životu - i poručujem svima koji se bore u životu i imaju slične ili iste situacije da se bore i da ne gube nadu jer da je na kraju sve moguće. I jako sam zahvalna na podrški i pomoći jer to je što ti u ovim stvarima pomaže. Jedan doktor u Hrvatskoj mi je rekao da meni više nema pomoći, ja sam ga pozdravila i rekla idem ja dalje. I to, sad već pomalo hodam!"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO Katarina iz Korčule boluje od cerebralne paralize i ima samo jednu želju