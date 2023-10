Došlo je do prometne nesreće u zagrebačkoj Ilici, kod Trga Franje Tuđmana nešto prije 15 sati. Kako javlja Index.hr, automobil je uletio u prodavaonicu, i to cijeli, a na teren su izašli policajci, dva vozila Hitne pomoći i dva vatrogasna vozila. Ozlijeđeni su vozač i biciklistica, doznaje 24 sata.

Vozač je automobilom došao iz Reljkovićeve ulice pa se u punoj brzini zabio u izlog. Dvije žene i biciklistica koje su se nalazile ispred pale su na pod, ispričala je svjedokinja. Djelatnice frizerskog salona pokraj mjesta nesreće odmah su izašle van kako bi vidjele ima li ozlijeđenih i treba li kome pomoći.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Auto je još dimio, turirao. Do dolaska vatrogasaca dečki iz vuklanizerske radnje uspjeli su otvoriti vrata auta i izvući vozača van. Nije imao vidljivih ozljeda, nigdje nije krvario, no bio je vidno u šoku. Pitali su ga želi li sjesti u salon dok čeka policiju, a on je odgovorio da zašto bi sjedio. Činio se kao da uopće ne zna gdje se nalazi ni što se dogodilo. Riječ je o starijem gospodinu pa nagađamo da mu je možda pozlilo", ispričala je svjedokinja.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Iz Reljkovićeve ulice obavezno je skretanje lijevo za sva vozila, osim javnog prijevoza. Vozač je svejedno nastavio ravno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uopće nije ni započeo skretanje, samo je uletio u dućan! Čak je prošao između dva stupića koji se tamo nalaze bez da ih okrznuo. Uopće ne razumijem kako je to uspio", kazala je jedna od svjedokinja. Nijedna od prolaznica tijekom nesreće nije bila u kontaktu s vozačem. Na pod su pale od siline udarca.

"Još je sve dobro i prošlo, kako je izgledalo", zaključila je čitateljica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zbog nesreće su se oglasili i iz ZET-a pa javili da se u gradu stvaraju velike gužve.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zbog prometne nezgode drugih sudionika u prometu u Ilici kod Reljkovićeve ulice, tramvajske linije 2, 6 i 11 preusmjerene su na Zapadni kolodvor. Pojedine autobusne linije prometuju uz privremene izmjene i moguća odstupanja od reda vožnje.Zbog jakih udara vjetra, privremeno je zaustavljen rad žičare Sljeme. O javnom gradskom prijevozu možete se informirati na web stranici ZET-a", poručili su.