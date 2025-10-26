Kad se redovan policijski obilazak pretvori u veliku zapljenu: Otkrili plantažu marihuane u dvorištu muškarca
Na polju iza kuće raslo su još 24 stabljike visoke od 70 do 180 centimetara
Policija je u petak uhitila 60-godišnjaka iz okolice Čazme, nakon što su policajci tijekom redovnog obilaska dobili informaciju da se na parceli uz obiteljsku kuću uzgaja marihuana, što su obilaskom neograđene parcele i potvrdili.
Vlasnika kuće zatekli su na dvorištu u blizini parcele. Temeljem naloga suda u Bjelovaru pretražena je cijela kuća, gospodarske zgrade i dva automobila.
Pretragom je u kući pronađeno 1478 grana indijske konoplje različitih veličina, od 20 do 120 centimetara. Osušeni biljni vrhovi bili su pohranjeni u plastičnim vrećama, kašetama i kartonskim kutijama, dok je sedam paketa bilo vakumirano. Na polju iza kuće raslo su još 24 stabljike visoke od 70 do 180 centimetara.
Vaganjem je utvrđeno da je osušenog materijala bilo oko 20 kilograma, dok je preliminarno vještačenje potvrdilo pozitivnu reakciju na tetrahidrokanabinol (THC), aktivnu tvar u marihuani. Sav oduzeti materijal proslijeđen je u Centar za forenzična ispitivanja "Ivan Vučetić" u Zagrebu.
Protiv 60-godišnjaka slijedi kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, priopćila je bjelovarsko-bilogorska policija u nedjelju.
POGLEDAJTE VIDEO: U petom razredu joint, u osmom na ispumpavanje želuca: 'Upadaju u oružane pljačke zbog kokaina'