Kad se redovan policijski obilazak pretvori u veliku zapljenu: Otkrili plantažu marihuane u dvorištu muškarca

Policija je u petak uhitila 60-godišnjaka iz okolice Čazme, nakon što su policajci tijekom redovnog obilaska dobili informaciju da se na parceli uz obiteljsku kuću uzgaja marihuana, što su obilaskom neograđene parcele i potvrdili.

Foto: Pu Bjelovarsko-bilogorska

Vlasnika kuće zatekli su na dvorištu u blizini parcele. Temeljem naloga suda u Bjelovaru pretražena je cijela kuća, gospodarske zgrade i dva automobila.

Foto: Pu Bjelovarsko-bilogorska

Pretragom je u kući pronađeno 1478 grana indijske konoplje različitih veličina, od 20 do 120 centimetara. Osušeni biljni vrhovi bili su pohranjeni u plastičnim vrećama, kašetama i kartonskim kutijama, dok je sedam paketa bilo vakumirano. Na polju iza kuće raslo su još 24 stabljike visoke od 70 do 180 centimetara.

Foto: Pu Bjelovarsko-bilogorska

Vaganjem je utvrđeno da je osušenog materijala bilo oko 20 kilograma, dok je preliminarno vještačenje potvrdilo pozitivnu reakciju na tetrahidrokanabinol (THC), aktivnu tvar u marihuani. Sav oduzeti materijal proslijeđen je u Centar za forenzična ispitivanja "Ivan Vučetić" u Zagrebu.

Foto: Pu Bjelovarsko-bilogorska

Protiv 60-godišnjaka slijedi kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, priopćila je bjelovarsko-bilogorska policija u nedjelju.

POGLEDAJTE VIDEO: U petom razredu joint, u osmom na ispumpavanje želuca: 'Upadaju u oružane pljačke zbog kokaina'