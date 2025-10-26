UHIĆEN DILER IZ ČAZME /

Kad se redovan policijski obilazak pretvori u veliku zapljenu: Otkrili plantažu marihuane u dvorištu muškarca

Foto: Pu Bjelovarsko Bilogorska

Na polju iza kuće raslo su još 24 stabljike visoke od 70 do 180 centimetara

26.10.2025.
14:56
Hina
Pu Bjelovarsko Bilogorska
Policija je u petak uhitila 60-godišnjaka iz okolice Čazme, nakon što su policajci tijekom redovnog obilaska dobili informaciju da se na parceli uz obiteljsku kuću uzgaja marihuana, što su obilaskom neograđene parcele i potvrdili.

Foto: Pu Bjelovarsko-bilogorska

Vlasnika kuće zatekli su na dvorištu u blizini parcele. Temeljem naloga suda u Bjelovaru pretražena je cijela kuća, gospodarske zgrade i dva automobila.

Foto: Pu Bjelovarsko-bilogorska

Pretragom je u kući pronađeno 1478 grana indijske konoplje različitih veličina, od 20 do 120 centimetara. Osušeni biljni vrhovi bili su pohranjeni u plastičnim vrećama, kašetama i kartonskim kutijama, dok je sedam paketa bilo vakumirano. Na polju iza kuće raslo su još 24 stabljike visoke od 70 do 180 centimetara.

Foto: Pu Bjelovarsko-bilogorska

Vaganjem je utvrđeno da je osušenog materijala bilo oko 20 kilograma, dok je preliminarno vještačenje potvrdilo pozitivnu reakciju na tetrahidrokanabinol (THC), aktivnu tvar u marihuani. Sav oduzeti materijal proslijeđen je u Centar za forenzična ispitivanja "Ivan Vučetić" u Zagrebu.

Foto: Pu Bjelovarsko-bilogorska

Protiv 60-godišnjaka slijedi kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, priopćila je bjelovarsko-bilogorska policija u nedjelju.

Plantaža MarihuaneCazma
