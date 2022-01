Otac otete i ubijene djevojčice Tijane Jurić te osnivač fondacije koja nosi njeno ime i voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, Igor Jurić jedan je od aktivnih sudionika potrage za Matejem Perišom, 27-godišnjakom iz Splita koji je nestao u Beogradu.

U potrazi za Matejem, kako je istaknuo za Slobodnu, ključnim smatra tri stvari.

Zašto nema snimki nakon taksija?

"Nas prvenstveno zanima gdje je nastavak snimke sa gradskih kamera koje su zabilježile Matejevo kretanje. Njegovo trčanje, odnosno kretanje vidi se na snimkama do susreta sa taksistom, odnosno do zaustavljanja taksija. Nakon toga, nema više snimki, iako je taj dio grada pokriven nadzornim kamerama. Ako su u javnost puštene snimke do susreta sa taksijem, odnosno taksistom, zašto nisu puštene i one nakon toga? - pita se Igor Jurić.

Zašto se ne zna gdje se gubi signal?

Kao što je komentirao i drugi izvor blizak istrazi, drugi ključan moment je Matejev mobitel. Ugašen je i ne daje nikakav signal, no zašto se ne zna gdje je posljednji put primio poruku ili poziv. "Interesantno, u cijeloj ovoj priči i potrazi za Matejem nitko ne spominje mobitel, a jedino je njega Matej ponio iz 'Gotika'", ističe Jurić.

Ponovio je i problem sa snimnom osobe koja pliva Savom.

"Otac Nenad Periš je rekao da na dijelu snimke na kojoj se vidi osoba koja pliva u rijeci nije njegov sin i od tada to kao da je zaboravljeno. Ne postavlja se ključno pitanje. Tko je to snimao, a snimano je mobilnim telefonom, dok su ostale snimke s nadzornih kamera. Kada je to snimljeno i na kraju krajeva, tko je osoba koja pliva u Savi? I zašto je to snimljeno? Kako se nitko time nije pozabavio?", ranije je rekao Jurić, a sada dodaje:

"Je li to napravljeno zato da se istraga usmjeri u drugom smjeru? Mi tražimo odgovore na ova pitanja, a nitko ih do sada nije dao“, kaže Jurić.

'Izgubilo se 15 i pol sati'

Iako Matejev otac Nenad ističe kako vjeruje srpskoj policiji i uvjeren je da daju sve od sebe, Jurić ističe kako je mnogo vremena izgubljeno, što zbog kasnog reagiranja prijatelja, što zbog policije.

„Radi se o ukupno oko 15 i pol sati izgubljenog vremena. Matejevi prijatelji su prvo došli na policiju u 10 sati 31. prosinca. Tada su iz policije poslani da pretraže beogradske bolnice i u policiju se ponovno vračaju u 18 sati. Jako puno vremena je tu izgubljeno. Mi smo nestanak naše Tijane prijavili nakon 10 minuta i opet smo bili u velikom zaostatku, smatra Jurić.