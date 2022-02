Podignuta je prva optužnica protiv Josipe Rimac i još 26 osoba, među kojima je i bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU, Gabrijela Žalac, ali i Ana Mandac, žena koja je donedavnog ministra graditeljstva Darka Horvata strpala iza rešetaka.

Optužnicu USKOK-a u kojoj ih se terete za brojna kaznena djela odvjetnici optuženih još nisu dobili. Po nekim procjenama, suđenje bi moglo početi tek sljedeće godine.

"Imamo rok od osam dana da podnesemo odgovor na optužnicu, i uz njega možemo podnijeti prijedlog za izdvajanje nezakonitih dokaza", rekla je za RTL Lidija Horvat, odvjetnica Josipe Rimac.

Nije htjela otkrivati taktiku obrane, ali je poručila da će iskoristiti sve zakonske mogućnosti. "Jedna od njih je detaljno obrazlaganje našeg odgovora i prijedloga za izdvajanje nezakonitih dokaza“, rekla je.

Taktika USKOK-a

Ovom optužnicom nije obuhvaćena afera Vjetroelektrane, što Horvat vidi kao taktiku USKOK-a. "Oni žele prikazati puno jačom i snažniju kriminalnom količinom koja to zaista nije. Ovo je mali predmet, bez obzira na točke koje su u njemu navedene. Tom optužnicom se prema dokazima u spisu uopće ne stavlja na teret gospođi Rimac pribava bilo kakve protupravne imovinske koristi. To se cijelo vrijeme provlačilo kroz medije i to naprosto nije točno. Ona prema inkriminaciji USKOK-a nije tom optužnicom primila imovinsku korist za sebe", objasnila je odvjetnica.

Istaknula je da samo može pretpostavljati zašto USKOK nije odmah išao s optužnicom za vjetroelektrane. "Ono što se u zadnje vrijeme u medijskom prostoru događa, vidimo da se od strane USKOK-a podižu inkriminacije protiv puno više rangiranih državnih dužnosnika od moje branjenice. Postavila bih pitanje zbog čega se gotovo dvije godine držao medijski fokus na njoj, prikazujući nju kao glavnog i odgovornog krivca, temeljem istih dokaza za koje se sada terete puno više rangirane osobe?", upitala se Horvat.

Nezakonito prisluškivanje

Ustvrdila je da su dokazi protiv Josipe Rimac pribavljeni na nezakonit način, odnosno da je ova optužnica proizašla iz drugog predmeta u kojem su bile primijenjene posebne dokazne radnje, ali prema drugim osobama. "Inicijalni nalog Županijskog suda nije donesen u odnosu na nju i treba vidjeti je li bio zakonit", istaknula je Horvat i dodala da se radi o prisluškivanju telefona i u automobilu.

"S obzirom na to da se radi o najdubljem posezanju u nečija temeljna ljudska prava, ograničenju koje je zaista duboko, gdje se zadire u privatnost u najvećoj mogućoj mjeri, mora postojati osnovni preduvjet nužnosti. To znači da se one ne mogu niti na koji drugi način pribaviti takvi dokazi, a to mora biti posebno obrazloženo. Da li su organi progona pokušali doći do tih dokaza na neki manje intruzivan način, to mi ne znamo", rekla je.

Odvjetnica Horvat odbacila je svaku mogućnost da bi se Rimac mogla nagoditi. "USKOK ima u spisu što zna cijelo ovo vrijeme, mi samo očekujemo da se na jednak način postupa prema svima i da se transparentno zna što se dešava. U odnosu na nju su sve političke i pravne posljedice nastupile prilikom otvaranja istrage protiv nje u svibnju 2020., nakon njenog uhićenja. Temeljno, ustavom zajamčeno načelo jednakosti pred zakonom nije poštovano, jer se isto nije dogodilo drugima", zaključila je Horvat.