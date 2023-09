Prije deset godina Mario Pečaver osuđen je u Rijeci zbog poticanja na ubojstvo bogatog crikveničkog poduzetnika i povratnika iz Švedske Ljube Novaka iz koristoljublja. Još 1995. godine, osmislio je detaljan plan, a Novak je, na kraju, ubijen hicima iz sačmarice dok je trčao na šetnici između Crikvenice i Selca. Kako piše Novi list, Pečaver je uhićen 31. svibnja ove godine na aerodromu u dalekoj Panami, u zračnoj luci Tocumen, u vrijeme putovanja u tranzitu kroz tu zemlju. Danas bi trebao biti izručen Hrvatskoj.

"U kaznenom predmetu od 30. svibnja 2016. bilo je donijeto rješenje kojim se osuđenik Mario Pečaver upućuje na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od 15 godina koja mu je izrečena presudom Županijskog suda u Rijeci koja je potvrđena presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 18. travnja 2016. zbog kaznenog djela poticanja na ubojstvo iz koristoljublja te je za istim izdana tjeralica budući je nepoznatog prebivališta i boravišta i proglašen krivim u odsutnosti", kazala je glasnogovornica Županijskog suda u Rijeci, Sandra Juranović.

Za osuđenim Pečaverom bio je izdan EUN, a raspisana je i međunarodna potraga.

Skrivao se iza imena Slavio Skočić

"Županijskom sudu u Rijeci 1. lipnja 2023. dostavljena je obavijest da je dana 31. svibnja 2023. uhićen Mario Pečaver (koji se koristi i imenom Slavijo Skočić) po panamskim policijskim službenicima te će biti zadržan najduže 24 sata od uhićenja u kojem vremenu je potrebno dostaviti zahtjev za privremenim uhićenjem i zahtjev za pružanjem međunarodne pravne pomoći nadležnim pravosudnim tijelima Paname diplomatskim putem s ciljem izručenja osobe u Republiku Hrvatsku", priopćila je glasnogovornica Juranović.

Tada je na adresu nadležnog tijela Republike Paname stigao zahtjev za privremenim uhićenjem Maria Pečavera koji se skrivao iza imena Slavio Skočić. Tom bjeguncu određen je i istražni zatvor, a čeka se i termin održavanja ročišta na kojem će biti odlučeno o određivanju ekstradicijskog pritvora.

"Nakon što je odobreno izručenje osuđenika Maria Pečavera iz Republike Paname u Republiku Hrvatsku Pečevar će 8. rujna 2023. letom iz Amsterdama po službenicima Odjela SIRENE pri Službi za međunarodnu policijsku suradnju biti prepraćen u Zagreb (predviđeno vrijeme dolaska u 15.55), a potom će biti prepraćen u Zatvor u Rijeci prema sjedištu suca izvršenja koji je izdao nalog za raspisivanje tjeralice te nastavno po pravomoćnosti rješenja o upućivanju u Centar za dijagnostiku u Zagrebu", piše u priopćenju Županijskog suda u Rijeci koje potpisuje Sandra Juranović.

U 2013. godini, osim Pečavera osuđena je i njegova kćer Ana Pečaver-Lešić. Sedam godina nakon ubojstva, policija je pomoću ubačenog “pouzdanika” otkrila još neke od počinitelja. Iste te godine, naime, žena ubijenog Novaka, Snježana (15 godina zatvora), plaćeni ubojica Damir Perasz (20 godina zatvora) i pomagač Krešimir Luketić (15 godina zatvora) već su desetak godina bili u zatvoru. Perasz se smatrao osobom koja je spremna ubiti za novac.

Sudilo im se u odsutnosti

Pravda tada nije do kraja bila zadovoljena, neodstajao je glavni mozak zločina. Baš to bio je Mario Pečaver - inače, ljubavnik žrtvine supruge Snježane Novak. U osmišljavanju ubojstva pomogla mu je i njegova kćer Ana. To je izašlo na vidjelo tek zadnji dan prvog suđenja, a sve je otkrio optuženi Krešimir Luketić kojeg su u sve uvukli upravo Pečaveri, to jest, njegova bivša djevojka Ana Pečaver-Lešić.

Na osnovi tih novih dokaza Vrhovni sud dozvolio je obnovu postupka za Pečavere, no, osumnjičeni su nestali. Svi pokušaji uhićenja i izručenja bili su neuspješni tako da im se sudilo u odsutnosti. Mario Pečaver lišen je slobode, na kraju, u Panami.

A dva desetljeća nakon Novakovog ubojstva postala je pravomoćna presuda i za posljednje dvoje okrivljenih za jezivi zločin na crikveničkom lungomaru.

Lica i imena Maria i Ane Pečaver nalazile su se na stranicama Interpola jer se za njima tragalo. Ana je, naime, iz Hrvatske otišla nakon što se odustalo od njezinog optuživanja. A sve to, dogodilo se prije nego što su otkriveni novi dokazi koji su pokazali kako su baš ona, a i njezin otac, duboko umiješani u ubojstvo bogatog crikveničkog poduzetnika. Mario je pobjegao kasnije kada je već bilo izvjesno da će se dopustiti još jedno suđenje o ovom slučaju.

Niz čudnih okolnosti

Ovaj slučaj od samih početaka bio je prožet nizom čudnih okolnosti, a na kraju i obratima. Ukratko, Novakova supruga Snježana, a istodobno Pečaverova ljubavnica, preko Luketića, tadašnjeg partnera Pečaverove kćeri, našla je plaćenog ubojicu - vojnika Perasza koji je postavio noćnu zasjedu na lungomaru. Snježana je tada svog supruga "nagovorila" na noćno trčanje, a kada su stigli do dogovorenog mjesta - Snježana je protrčala ispred muža kojega je Perasz sačmaricom ubio. Novakovo tijelo tada su bacili sa stijene pored ceste.

Nakon toga, Snježana je trebala odigrati svoju ulogu - tražila je "pomoć" od ljudi iz obližnjih kuća dok je govorila kako je vidjela neki manji auto koji je krenuo putem prema Selcu. Tako ih je navodila na krivi trag, dok je ubojica u isto vrijeme Volkswagen bubom bježao u drugom smjeru, prema Rijeci. Ipak, u Kostreni je doživio prometnu nesreću nakon čega je izašao iz auta i pobjegao kroz šumu. U tadašnjoj istrazi, s nizom čudnih pogrešaka i krivih zaključaka, na to nitko nije obratio pažnju.

Godinama su se okrivljenici i ubojica uspješno skrivali, a tek sedam godina nakon zločina policija je uspjela otkriti da je supruga ubijenog, Snježana Novak, naručiteljica ubojstva. Policijski pouzdanik, naime, uspio je snimiti priznanje u kojem za ženu žrtve kaže: "Ku*va mi je platila ubojstvo!".

Platili mu novcem koji je žrtva zaradila

Na kraju, sud je odustao od optužniuce Maria i Ane. No, prekretnica je bila priznanje Krešimira Luketića koji je priznao kako su i Pečaveri umiješani u cijeli slučaj. Protiv njih su tužitelji odustali u prvoj istrazi i zapravo im se za umiješanost u zločin više nije moglo suditi, osim ako se ne pojave bitno novi dokazi. A na osnovi novih dokaza, 18 godina nakon ubojstva došlo je do nepravomoćne presude protiv oca i kćeri Pečaver.

U travnju 2013. godine vijeće sutkinje Ike Šarić donijelo je presudu koja se temeljila na nekoliko glavnih dokaza: priznanje već osuđenog Krešimira Luketića. Njegova tadašnja djevojka Ana ponudila mu je novac da ubije Novaka što je on odbio, a ona je onda zatražila da pronađe nekog tko bi za novac ubio.

Damiru Peraszu Ana je prvo dala novac kako bi kupio skraćenu sačmaricu, a nakon ubojstva preko Luketića mu šalje nagradu za obavljeni zločin. Novac su poslali njezin otac Mario Pečaver i njegova ljubavnica, Ljubomirova žena Snježana. Među tim novcem bile su i švedske krune, vjerojatno žrtvin novac, tako da je ispalo kako su ubojstvo platili novcem koji je zaradila žrtva.

Mjesto zločina, priznao je tada Luketić, izabrao je Pečaver jer je cesta kod osamljene zgrade najbolja za zločin, a poslije i za bijeg prema magistrali sporednom cestom. Baš tamo Novak je i ubijen, a sumnja se da je u zasjedi bio i Pečaver.

Cijeli slučaj zakomplicirali policajci

Uz zapletene obiteljske i ljubavne odnose, kako piše Jutarnji list, cijeli slučaj zakomplicirali su i policijski-sudski istražitelji koji su zaključili da je Novak preminuo od srčanog udara. Filmski scenarij slučaju dalo je i Pečaverovo putovanje jedrilicom preko Atlantika na koje je krenuo nekoliko mjeseci nakon ubojstva. O tome je čak snimio i dokumentarac koji je objavljen na HTV-u, a na tom putovanju pridružila mu se i udovica Snježana Novak s djecom.

Njih dvoje priznali su da su se tek tada intimno zbližili iako su svi bili uvjereni da to nije istina i da su ljubavnici već dugo vremena. Zanimljivo je što je Snježana Novak na suđenju na pitanje ima li Pečaver veze s ubojstvom rekla: "Ja to ne znam".

Zanimljivo je i to što su ljubavnici, Mario i Snježana, nakon Ljubine smrti htjeli kupiti i hotel Selce u Selcu. O ljubavnom trokutu na suđenu je pričao i Ljubin brat Zlatko koji je izjavio da su mnogi sumnjali u iskrenost ljubavi između Ljube i Snježane jer je ona bila dosta mlađa od njega.

"Drugi brat je sumnjao u Snježanu. Govorilo se da je imala ljubavnika. Majka mi je na pogrebu isto rekla da pripazim na Snježanu, valjda je i ona sama nešto sumnjala", kazao je Ljubin brat na sudu. Zlatko, naime, nije tako razmišljao jer je znao da je Snježanu ispitala policija i da je prošla detektor laži.