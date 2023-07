Svako šesto kazneno djelo vezano uz prostituciju prijavljeno u razdoblju od 2009. do 2020. godine odnosilo se na podvođenje ili prisiljavanje na prostituciju djece, a među svim oštećenima tim kaznenim djelima mlađi od 18 činili su čak 21 posto. Istodobno, dvije trećine počinitelja osuđenih za ta kaznena djela osuđeno je na kazne manje od minimalnih koje su propisane Kaznenim zakonom, otkriva. pregledni članak "Prostitucija u Republici Hrvatskoj - statistički pokazatelji, specifičnosti i trendovi", objavljen u časopisu Policija i sigurnost, čiji je autor Pero Mihaljević, kriminalist s višegodišnjim iskustvom u obavljanju poslova suzbijanja složenijih oblika kriminaliteta, prenosi Jutarnji.

Dvije trećine prijavljenih odnosi se na osobe koji su plaćali seks s djecom

Prema podacima koje je Mihaljević prikupio od MUP-a i Državnog zavoda za statistiku, u razdoblju od 2009. do 2020. godine policiji je prijavljeno 1026 kaznenih djela vezanih uz prostituciju (podvođenje, prisila na prostituciju, oglašavanje prostitucije), od kojih je 156 vezano uz djela podvođenja djeteta. Tim kaznenim djelima ukupno je oštećeno 788 osoba, od kojih je čak 167 bilo mlađe od 18 godina. Uglavnom je, objašnjava autor, riječ o osobama koje su podvođene. Zanimljivo je da se gotovo dvije trećine prijavljenih odnosi na klijente koji su djeci plaćali seksualne usluge, a ostatak se odnosi na podvođenje djece uz primjenu prisile ili obmane ili bez nje.

Podatke o optuženjima i osudama prijavljenih počinitelja Mihaljević je prikupio od Državnog zavoda za statistiku. Od 2013. godine, kad je na snagu stupio novi Kazneni zakon, pa do 2020. za djela na štetu djece pravomoćno je osuđeno ukupno 19 počinitelja. Njih 14 osuđeno je sukladno stavku 1. članka 162., koji regulira kažnjavanje osobe koja "radi zarade ili druge koristi namamljuje, vrbuje ili potiče dijete na pružanje spolnih usluga" te onoga tko "organizira ili omogući pružanje spolnih usluga s djetetom, a znao je ili je morao i mogao znati da se radi o djetetu".

Ni roditelj koji je prostiturao vlastito dijete nije kažnjen maksimalnom kaznom

U razdoblju od 2013. do 2019. godine za to je djelo bila propisana kazna od jedne do deset godina zatvora. U istom je razdoblju po tom stavku zakona osuđeno 11 osoba: tri su osuđene uvjetno, a još njih pet na kaznu zatvora manju od minimalno propisane kazne od jedne godine zatvora. Dvojica su osuđena na kaznu od jedne do dvije godine zatvora, a najstrože kažnjeni počinitelj dobio je kaznu u rasponu od dvije do tri godine zatvora.

Od 2019. kazne su dodatno postrožene i iznose od minimalnih tri do 12 godina zatvora. U dvije godine osuđena su tri počinitelja: jedan na uvjetnu kaznu, jedan na kaznu od jedne do dvije godine zatvora i jedan na zatvorsku kaznu u rasponu od tri do pet godina. Najteže kažnjeni počinitelj osuđen je na kaznu od pet do deset godina zatvora, za kazneno djelo dugotrajnog prisiljavanja djeteta na prostituciju upotrebom sile i korištenjem odnosa zavisnosti, što upućuje da se radilo o roditelju.