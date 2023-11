Bivši ministar obrane Mario Banožić (44) oporavlja se u osječkoj bolnici od teških tjelesnih ozljeda koje je zadobio u prometnoj nesreći koju je skrivio u subotu ujutro u frontalnom sudaru te usmrtio vozača kombija Gorana Šarića (40), a javnost s nestrpljenjem očekuje i službene odgovore na pitanja je li Banožić bio trijezan u vrijeme nesreće kao i je li vozio dopuštenom brzinom po Državnoj cesti 55 na izlazu iz Vinkovaca. Također, iščekuje se i nalaz obdukcije preminulog uz prometno vještačenje te će tek tad bit u konačnici poznato s kakvom će se točno optužbom Banožić suočiti.

Uzorke krvi uzeli tek u Osijeku

24 sata javlja da je Banožiću toga jutra, u 6.45 sati, na Hitnom prijemu u vinkovačkoj bolnici izvađena krv kako bi mu se odredila krvna grupa, ali i da bi se utvrdilo ima li alkohola u krvi, što je liječnicima vrlo bitan podatak ako počne značajnije krvariti ili mora biti podvrgnut operaciji i uspavljivanju. Rezultat te preliminarne analize pokazali su 0,29 promila alkohola u krvi. Taj je rezultat kao analizu izbacio uređaj u službenom laboratoriju u vinkovačkoj bolnici i taj rezultat i sad stoji upisan u medicinski dokument u sustavu bolnice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nekoliko sati nakon prijema u vinkovačku bolnicu Banožića prevoze u KBC Osijek. Tamo su između 13 i 14 sati, Banožiću službeno uzeti uzorci krvi i urina te poslani na vještačenje u Centar "Fran Vučetić" u Zagrebu, sedam sati nakon nesreće.

"Policijski je protokol da se odmah nakon teške prometne nesreće, u kojoj ima poginulih i teško ozlijeđenih osoba, od osoba koje su poslane u bolnicu na pružanje pomoći uzmu uzorci krvi i urina. To najčešće ide tako da dežurni koji vodi očevid naziva bolnicu i daje usmeni nalog za to. Uzimanje uzoraka provodi se odmah, uzorci se spremaju u posebne policijske setove koji se propisno moraju zatvoriti i zapečatiti te odmah poslati na vještačenje. Voditelj očevida to nije učinio. Uzorci nisu uzeti kad je trebalo, odmah nakon nesreće, nego tek u Osijeku", kazali su iz policije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Propusti

Da je voditelj očevida iz PU naložio bolnici službeno uzimanje uzoraka radi vještačenja, to ne bi morali učiniti u KBC-u Osijek. Osim toga, analizom očevida nesreće može se uočiti još nekoliko velikih propusta koje je učinila PU vukovarsko-srijemska.

Naime, iako je riječ o teškoj prometnoj nesreći u kojoj je život izgubila jedna osoba, a druga zadobila teške i po ozljede, iznimno prometna cesta na kojoj se to dogodilo bila je u prometu još sljedeća dva sata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Cesta je morala biti zatvorena nakon nesreće. To je i obveza po protokolu. Ostavljanje prometa na cesti utjecalo je na uništenje eventualnih dokaza koji su bili vidljivi nakon nesreće. Tim više što se nesreća dogodila u vrijeme velike magle, kad i nije bilo moguće sagledati sve okolnosti i dokaze", kazao je sugovornik za 24 sata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što nakon izlaska iz bolnice?

Odmah po otpuštanju iz bolnice osumnjičena osoba dobiva novi status uhićenika te prelazi pod ingerenciju policije. Prema zakonu, to bi trebalo čekati i sad već bivšeg ministra Banožića. Naime, trebao bi u lisicama biti odveden u nadležnu policijsku postaju na kriminalističko istraživanje gdje će mu biti uručena poruka o pravima uz činjenični opis kaznenog djela koje mu se stavlja na teret, piše Jutarnji list.

POGLEDAJTE VIDEO: Letica o osumnjičenim maloljetnicima: 'Teroristi su, ali za mene su i žrtve. Trebamo se zapitati zašto se to dogodilo'

Nakon toga će ga policija predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave odakle će ga se, opet s lisicama na rukama, odvesti na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru. Naime, iako je kazneno djelo koje je počinio u nadležnosti Općinskog državnog odvjetništva u Vinkovcima, s obzirom na to da je Banožić s vinkovačkog područja, s njim će se baviti vukovarsko tužiteljstvo kako bi se otklonile apsolutno sve sumnje u mogućnost eventualnog pogodovanja, utjecaja na svjedoke…

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Predmet u Vukovaru

S obzirom na javnosti poznati tijek policijskog istraživanja, Banožiću "vise" nad glavom tri točke iz članka 227. Zakona o kaznenom postupku točnije točka 1., 2. i 6. prema kojima mu prijeti od jedne do osam godina zatvora.

Kao i u sličnim slučajevima, kada je krivac prometne nesreće istu počinio iz nehaja, a pritom nije bio pod utjecajem alkohola ili nekog drugog opojnog sredstva, i otprije se ne pojavljuje kao prometni prekršitelj, nakon ispitivanja u tužiteljstvu, Banožić će biti pušten na slobodu.

Za njega najvjerojatnije neće biti ni predlagan istražni zatvor nadležnom sucu istrage Županijskog suda jer takvi prijedlozi ne opstanu i budu u većini slučajeva odbijeni ako nema bojazni da bi osumnjičeni počinili novo djelo. Eventualno će mu se, na prijedlog tužiteljstva, oduzeti vozačka dozvola te će podizanje optužnice i suđenje čekati na slobodi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Moguća prekvalifikacija

Što se same sudske prakse tiče ona je neujednačena i nitko nikad nije dobio maksimalnu kaznu neovisno o tome je li poginula osoba suputnik krivca, drugi sudionik u prometu u automobilu, pješak na kolniku pa i ako je dijete u pitanju. U sličnim slučajevima prvostupanjski sudovi su dosuđivali uvjetne kazne s maksimalnim rokom kušnje ili radom za opće dobro, ali bi ih nakon žalba tužiteljstva, viši sudovi preinačavali u bezuvjetne kazne ili djelomične uvjetne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Analiza alkohola u krvi i urinu bude gotova vrlo brzo, ali analize za druga nedopuštena sredstva poput droge traju dulje i rezultati se znaju čekati i do tri dana, a to radi na posebnim analitičkim aparatima MUP-ov Centar Ivan Vučetić. Onda dok se izvještaj napiše i dok stigne nama u tužiteljstvo, prođe još dan. Prema saznanjima iz medija, za Banožićev slučaj će najvjerojatnije biti nadležno Općinsko državno odvjetništvo osim ako dodatne analize ne pokažu nešto drugo, pa se nehaj pretvori u namjeru", kaže za Jutarnji tužitelj.