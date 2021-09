Umjesto posla hostesiranja i poslovnog sastanka, djevojke od 17 ili 18 godina prolazile su torturu spolnog zlostavljanja. Neke je slatkorječiv i markantan sredovječni čovjek čak i silovao, no o svemu se nije znalo sve do jedne objave na društvenim mrežama.

"Cure, ne nasjedajte na prevaranta koji se predstavlja pod čak tri imena. Vrbuje cure za posao dok ne sjednu u njegov auto. Onda vadi spolni organ i traži da ga se zadovolji. Lik ima 43 godine, a s*** da ima 28. Užas kakvih pacijenata ima", stajalo je u objavi.

On je poznat u ugostiteljskim krugovima, a nakon objave četiri su se djevojke pred novinarima Provjerenog odlučile progovoriti o svemu. "Na prvu mi se činio skroz ok tip. Ništa neobično, tipičan tip koji se bavi tim promocijama. Otvoren, komunikativan, nije mi se činio kao nekakav manijak", rekla je jedna od njih.

Komplimenti pa neželjeni dodiri

No, njegova otvorenost bi brzo prešla u napast, pa i pohotu. Postupio bi uvijek isto. Nudio bi studentski posao hostesiranja, pa bi nakon poziva dolazio po njih ili ih čak vozio automobilom. Uz nekoliko informacija o poslu, već bi nakon upoznavanja kretao u bolesnu akciju.

"Imaš baš lijepu kosu. Nosiš ekstenzije? Imaš lijepe nokte, imaš super usta, baš za pušenje", ispričala je jedna od žrtava i dodala: "I onda mi je primio ruku jer je vidio da imam duge nokte pa se počeškao. I onda sam shvatila da je uzeo ruku i stavio je na svoje spolovilo. Bila sam na prvu, onako, zgrožena jer je to još bilo na parkingu. Okolo su šetali ljudi, on je onako nonšalantno napravio i nisam mogla vjerovati."

Druga se djevojka, pak, uvjerila da on ne kani odustati. "Tražio je da ga zadovoljim, cijelo vrijeme je svoju ruku pokušavao stavljati sebi u krilo, pokušao je mene dodirivati", ispričala je djevojka čije je "ne" bilo samo povod za daljnje maltretiranje.

"Zvanje, slanje poruka. Ja sam ga blokirala i nakon toga je zvao s više različitih brojeva opet i opet. I opet je krenulo vrijeđanje da sam k***a, da ne znam ni sama u kakva sam se sranja uvalila jer sam njega upoznala i odbila", opisala je.

Razočaranje i krivnja

To su događaji koje su godinama čuvale samo za sebe. Razlog tomu je razočaranje i krivnja. "Bila sam, zapravo, osjećala neku krivnju i nisam nikome govorila o tome, zapravo i nisam znala što osjećati. Zašto ja? Zašto on?", rekla je jedna od djevojaka, a druga je dodala: "Osjećala sam se odvratno i jadno jer nisam nikome to mogla reći zbog straha i osude".

Javnost najčešće želi znati o kome je riječ. No, često posljednji doznaju oni koji moraju znati prvi, a to je policija. Istraga ovog slučaja je u tijeku.

"Mi za takvo kazneno djelo nemamo nijednu osobu da nam se obratila, da je osobno došla i obratila se službenicima, nego mi utvrđujemo njihov identitet. Pozvat ćemo ih na obavijesni razgovor, s njima razgovarati, vidjeti koliko su oni osobno u svemu tome uključeni, povrijeđeni i poduzeti sve one radnje da se potencijalnog počinitelja kazni", rekla je Marija Goatti, voditeljica Službe za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću Policijske uprave zagrebačke.

Od desetak djevojaka i žena koje su se javile redakciji Provjerenog, nijedna nije prijavila napadača policiji. I statistika pokazuje grozan trend, jer više od 90 posto osoba koje su doživjele seksualno uznemiravanje ili nasilje nikad nikom nije reklo što se dogodilo, pa čak ni bližnjima. Upravo na to ciljaju seksualni predatori.

"Nepovjerenje u sustav da će prepoznati i senzibilizirati se s njima, da će biti otklonjena stigma i taj nekakav osjećaj njihove sukrivnje za počinjenje takve vrste djela. Postoji i problem niske kazne prema počiniteljima", rekla je Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Cijeli pokret pod nazivom "Nisam tražila" izašao je iz priča napadnutih mladih žena. Te se priče samo množe, što je bolje nego da žrtve šute, no upravo one umjesto napadača bivaju prozivane.

"Kada bismo se učili i odgajali da imamo empatiju prema bilo kojim osobama koje su doživjele bilo koji oblik nasilja, a kada bismo razvijali netoleranciju prema počiniteljima, onda i ta osuda ne samo da bi se smanjila, nego je ne bi bilo", rekla je Josipa Tukara Komljenović, sociologinja Ženske sobe.

Dok policija apelira na sve koji znaju nešto o ovom slučaju da se jave, ekipa Provjerenog je pokušala stupiti u kontakt s napadačem. No, na pozive i poruke se nije odazivao. Zato se odazvao njegov odvjetnik, koji tvrdi da ništa od navedenog nije istina. Za to vrijeme su, čini se, neke od napastovanih djevojaka već dale iskaz policiji.