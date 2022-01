Nakon što su brojni stručnjaci i analitičari posljednjih dana komentirali potragu za nestalim Matejem Perišem, u RTL-u Danas svoj je osvrt iznio i Alenko Ribić, dugogodišnji pripadnik specijalne policije koji je u posljednjih 30 godina vodio najteže potrage u Hrvatskoj poput slučaja Antonije Bilić.

"Prvo i najbitnije od svega jest ustrojiti stožer u kojem trebaju biti predstavnici svih službi odnosno jedinica koje sudjeluju u potrazi. Sve bi se informacije trebale slijevati u stožer i oni bi ih trebali kanalizirati na teren jedinicama kojima je potrebno. Sljedeće, pregledao bih rubne dijelove obale kopnenim putem, uz istovremeni pregled vodenim putem“, kazao je Ribić.

'Vidljivost u rijeci je vrlo mala'

Na pitanje mogu li ronioci mnogo vidjeti u mutnoj i hladnoj Savi, Ribić je kazao da su šanse za takvo što vrlo male.

"Ronioci ne mogu mnogo vidjeti, oni više pretražuju rubne dijelove na opip, vidljivost je vrlo mala. A širi pojas rijeke Save uopće se ne pregledava. Tu bih uključio plovila koja imaju na sebi prijenosne sonare. Kada sonar detektira nešto što bi moglo biti nalik na ljudsko tijelo, onda ronioci idu ciljano. U ovakvim uvjetima ronjenje može biti pogubno za ronioce. Vidjeli ste da plivaju veliki balvani i razni predmeti koji mogu teže ozlijediti ronioce“, objasnio je Ribić.

Trebalo bi uključiti potražne pse

Ribić smatra da bi paralelni pregled obale trebao koordinirati zapovjednik stožera koji bi trebao rukovoditi i svim stranama.

"Kad smo kod kopnenog dijela, ne znam imaju li srpske snage uključene potražne pse. To su psi koji su specijalizirani za ovakvu vrstu spašavanja. Naša gorska služba spašavanja ima pse koji mogu tražiti živa bića, ali isto tako mogu tražiti i leševe, zato što čovjek u kretanju ispušta milijune aerosolnih čestica i pas ne njuši tlo već te aerosolne čestice. Isto tako, čovjek kada je mrtav on isparava i ispušta određene čestice koje pas može detektirati. Isto tako je vrlo bitno je imati i helikopter sa flir operaterom i termovizijskim kamerama, koji bi pretraživali šire područje. Oni su se fokusirali na rijeku, ali teoretski postoji šansa da on možda nije uopće skočio u rijeku, možda je isplivao, možda se nalazi negdje na obali, napuštenom objektu, možda je ozlijeđen. Sve varijante su u igri“, kaže Ribić.

'Ne treba uopće sumnjati u srpske snage'

Ribić je godinama bio u zapovjedništvu Hrvatske specijalne policije, a surađivao je i sa srpskim specijalnom snagama. On uopće ne dvoji da će srpske snage poduzeti sve da pronađu Mateja Periša.

"Odgovorno tvrdim kako ne treba uopće sumnjati da srpske snage neće poduzeti sve što je u njihovoj moći. Naravno da imaju istu opremu kao i naše postrojbe. Uvjeti su takvi kakvi jesu, tragovi su takvi kakvi jesu i informacije su takve kakve jesu. Po onome što vidim očito nemaju puno informacija, jer je sve bazirano na rijeku Savu i oko nje“, smatra.

Također ističe kako je važno da se provjeri svaka informacija koja dođe u stožer.

"Na svaku informaciju koja dođe ne smije se odmah reagrati, nego se mora provjeriti. Znači, svaka provjera na terenu je jedina ispravna i točna odnosno pouzdana informacija. Po onome što vidim, to je na vrhuncu, uključene su sve njihove snage. Ja se nadam da će još par dana raditi u ovom intenzitetu i onda će svakako reducirati te snage nakon nekoliko dana, jer nema potrebe da se troše, pogotovo ako budu sigurni da nisu pronašli ništa na području koje su pregledali“, kazao je Ribić za RTL Danas.