Usred noći zabio se automobilom u stup i poginuo, a četiri osobe koje je prevozio teško su ozlijeđene - epilog je to stravične prometne nesreće u Osijeku. Neprilagođena brzina BMW-ova terenca uzrok je teške prometne nesreće čiji se razmjeri vide i jutros, a očevid je trajao cijelu noć.

'Ima slomljene obje ruke. Ostali smo u čudu kada smo čuli'

"To je bio baš prijatelje od našeg kuma. I taj njegov prijatelj ima slomljene obje ruke. Nisam ga ispitivao više, nego smo onako, ostali u čudu kada smo čuli", kazao je za RTL Danas Drago Dubravac iz Osijeka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vozač koji je navodno iz Mostara na mjestu je preminuo.

Četiri putnika hitno su prevezeni u KBC Osijek gdje im se pruža liječnička pomoć. Troje se bori za život. "Kod dvije osobe se provode mjere intenzivnog liječenja te se nalaze u izrazito teškom zdravstvenom stanju. Ostale 2 osobe se liječe na Klinici za neurokirurgiju i na Klinici za ortopediju i traumatologiju", navodi Ravnateljstvo KBC-a Osijek.

Suvozača izvlačili uz pomoć hidrauličnih alata

Iz smrskanog automobila muškarce su izvlačili vatrogasci koji su stigli prvi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Radilo se o tome da smo suvozača morali izvlačiti pomoću hidrauličnih alata, a unesrećene koji su bili na zadnjem sjedalu njima je pružena prva pomoć i zbrinuti su kako ne bi došlo do drugih ozljeda", kazao je za RTL Danas zapovjednik JVP Grada Osijeka Goran Ivković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li u tragediju umješan alkohol tek se treba utvrditi.

Ovo nije prvi puta da je na ovoj prometnoj točki došlo do nesreće. U proteklim godinama već je nekoliko života izgubljeno baš na toj cesti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prometni stručnjak: 'Bi li tako vozio kroz Ljubljanu? Naravno da ne bi!'

I prometni stručnjak Željko Marušić prokomentirao je stravičnu nesreću.

"Velika oštećenja stabla i rasvjetnog stupa te 2,3 tonskog crossovera BMW X6 s pogonom 4×4, koji se u njih polubočno zabio, usto teške posljedica (vozač poginuo, četiri putnika se bore za život) ukazuju da je krajnje neodgovorni 46-godišnji vozač teško prekršio Zakon o sigurnosti prometa na cestama, ne prilagodivši brzinu uvjetima, čl. 51. st. 1 i vozeći prebrzo u naselju, čl. 53. st. 4 ili čak st. 3, koji implicira i da je, izvjesno (… vozeći brzinom koja prelazi 50 km/h iznad dopuštene u naseljenom mjestu…), počinio kazneno djelo Obijesne vožnje u cestovnom prometu, Kazneni zakon, čl. 226.", navodi Marušić za autoportal.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodaje kako će istraga pokazati je li činjenici da je on jedini izgubio život na mjestu nesreće pridonijelo nevezivanje (lažno vezivanje) sigurnosnim pojasom, što je ‘frajerski’ u BMW-u te je li bilo drugih štetnih utjecaja na sigurnost prometa: alkohol, zabranjene supstance, korištenje mobitela…

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U objašnjenju ove užasne, ali predvidive nesreće (noć vikenda, mladi vozač u brzom BMW-u ‘dokazuje’ se suputnicima i okolini…) dobro može poslužiti poznata poslovica, koju ćemo reinterpretirati:

Zašto je vozač BMW-a vozio tako pogibeljno brzo? Zato što je mogao! Zato što se nimalo nije plašio da može biti kažnjen.

Bi li tako vozio kroz Ljubljanu? Naravno da ne bi!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To je bit koja treba poslužiti za povećanje sigurnosti na našim cestama.

Tko zna koliko puta prije je vozio pogibeljno, drastično kršeći prometne propise i da ova vožnja nije završila teškim udarcem u stablo i rasvjetni stup (srećom u izlaznoj putanji nije naletio na pješake, bicikliste), sve bi prošlo nezapaženo. Dakle, temelj strategije prometne sigurnosti treba postati povećanje izvjesnosti kažnjavanja", navodi Marušić.

Tri pouke užasne nesreće

No, dodaje, to je tek druga od tri pouke koje treba izvući iz ove tragične nesreće:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na sigurnost u cestovnom prometu utječu tri bitna čimbenika: vozač, vozilo i prometnica. Nažalost, u Hrvatskoj prevladava stav, kojeg definiraju utjecajni ‘stručnjaci’ da sva tri čimbenika utječu s po 33,3 posto. Ta kriva pretpostavka iz koje proizlazi pogrešna strategija sigurnosti, odnosno mjere koje poduzimamo, vidljive su i na ovoj mjeri. Naime, dobar vozač bi i u najnesigurnijem automobilu i na skliskoj nezaštićenoj prometnici, dosljedno poštujući članak 51. stavak 1 (prilagodba brzine uvjetima na cesti i stanju vozila) sigurno prošao, koliko god puta treba. S druge pak strane ni najsigurniji automobil (BMW X6), niti dobra prometnica u dobrim uvjetima vožnje ne mogu pomoći ako vozač drastično krši prometne propise, kao u konkretnom slučaju. Realni su utjecajni udjeli na sigurnost vožnje: vozač 85 posto, cesta 10 posto i vozilo 5 posto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Hrvatskoj imamo solidnu cestovnu infrastrukturu, jednu od najboljih u regiji (premda ima mjesta i potrebe za poboljšanjem), a sustav kontrole tehničke ispravnosti vozila na tehničkim pregledima pod nadzorom CVH je najbolji u regiji i na razni njemačkog i austrijskog, pa stanje ispravnosti voznog parka, usprkos visoke prosječne starosti vozila (14,5 godina) nije loša. Stoga se, u svrhu poboljšanja sigurnosti prometa na cestama treba posvetiti povećanju izvjesnosti kažnjavanja, unapređenjem sustava nadzora vozača (radarskim kamerama koje bilježe sve teške prekršaje) i poboljšanju stanja u pravosuđu.

Pogon na četiri kotača (4×4) teoretski je sigurniji nego na dva (2×4), jer se vučna sila, koja smanjuje i ograničava iskoristivo bočno trenje za upravljanje i stabilnost, raspoređuje na sve kotače. Zbog toga je pri istoj brzini vozilo s pogonom 4×4 (poput BMW X6 iz današnje nesreće) stabilnije, odnosno brzinska granica proklizavanja u zavoju u usporedbi s pogonom 2×4, malo se povećava, pa vozač stječe pogrešan, neutemeljen osjećaj da kotači dobro prianjaju. Ali, kad vozilo potom prokliže, čini to naglo, bez upozorenja, preko svih kotača te se pri toj povećanoj brzini potpuno gubi kontrola upravljanja i dinamička stabilnost, a vozač, čak i ‘profesionalac’, potpuno je bespomoćan. To se dogodilo i u Osijeku.

Taj su fenomen prvi put istražili njemački stručnjaci 1982., analizirajući prometne nesreće u kojima su sudjelovali Audi 100 (s prednjim pogonom) i Audi 100 quattro (s pogonom 4×4). Statističkom analizom došli su do zaključka da je među teškim nesrećama 18 posto modela 4×4 nego s prednjim pogonom. Zaključili su da je to zbog povećanja samopouzdanja i neutemeljenog osjećaja sigurnosti, koji potiče brzu vožnju te štetne procjene da s pogonom 4×4 mogu manje ulagati u dobre i zimi zimske gume. Dakle, automobile s pogonom 4×4 treba voziti jednako oprezno i na jednako dobrim gumama koa i s pogonom 2×4", zaključuje Marušić.