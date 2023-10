Hrvatska 55-godišnja glumica ključem je izgrebala automobil na parkiralištu jer je mislila da on pripada njezinom bivšem suprugu. Od Općinskog suda zbog oštećenja tuđe stvari "zaradila" je uvjetnu kaznu od četiri mjeseca s jednogodišnjim rokom kušnje. Kako javlja Jutarnji list, mora platiti i 66,36 eura sudskih troškova, a vlasnica izgrebane Opel Astre upućena je u parnicu kako bi namirila štetu.

"Nisam planirala izgrebati auto. Ne znam što mi je u tom trenutku došlo. U afektu sam uzela ključ svog vozila i oštetila drugo jer sam mislila da je to auto mog sad već bivšeg supruga. Naime, tog dana kada sam izašla iz bolnice nakon hospitalizacije, čula sam da je imao aferu s nepoznatom ženom, a on mi se, pak, pohvalio i da je kupio novi auto pa sam otišla do kuće njegove ljubavnice to provjeriti. Vidjela sam novi auto i bila sam jako povrijeđena pa sam uzela ključ i oštetila ga", kazala je glumica u svoju obranu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izrazila je kajanje i žaljenje pa ponudila da obešteti vlasnicu auta. Ta 55-godišnja glumica otkrila je i da je suprugu, kada se doselio kod nje, poslovno i financijski pomagala, a ujedno i vraćala njegove dugove.