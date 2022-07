Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) Stanica Šibenik objavila je da su njeni pripadnici pronašli tijelo Britanke koja je u ponedjeljak nestala u Šibeniku. Britanka se odvojila od skupine turista koja je s vodičem razgledavala grad. Ostali turisti ubrzo su prijavili njezin nestanak, a u utorak se u potragu uključio i šibenski HGSS.

Pronađena u blizini lučkog skladišta

HGSS-ovci su pomoću drona pregledali uže središte Šibenika, gdje se žena vjerojatno kretala nakon odvajanja od skupine. No, ondje nije uočena.

"Kako su djelatnici policije došli do novih saznanja tako je ponovno 30. lipnja angažirana bespilotna letjelica HGSS-a te je pretraživan teren oko željezničke postaje i luke. Pregledom snimaka iz letjelice, u neposrednoj blizini lučkog skladišta uočena je osoba. Dolaskom do tog mjesta ustanovljeno je da je to osoba za kojom se tragalo i da je nažalost mrtva", priopćili su iz šibenskog HGSS-a.