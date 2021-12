Zbog trgovanja utjecajem USKOK je kazneno prijavio Gzima Redžepija, liječnika i bliskog suradnika pokojnog zagrebačkog gradonačelnika, Milana Bandića. Tereti ga se da je kao zastupnik Gradske skupštine Grada Zagreba i višegodišnji bivši zamjenik pročelnice Ureda za zdravstvo Grada Zagreba, pokušao utjecati na ishod vještačenja u sudskom postupku pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu.

Neslužbeno se doznaje kako je riječ o izmjeni odluke o roditeljskoj skrbi i uzdržavanju maloljetnog djeteta Milana Popovića i Severine Vučković. Redžepi je navodno pokušao "namjestiti" skrbništvo nad dječakom srbijanskom poduzetniku Popoviću.

Sastanak s vještakom

Nakon što je sud imenovao dvojicu vještaka u tom postupku, Redžepi je održao sastanak s jednim od njih, ujedno zamjenikom ravnatelja Psihijatrijske bolnice u Zagrebu. Redžepi mu je na sastanku objasnio da je dobar prijatelj s Popovićem te mu istaknuo njegove ljudske kvalitete, donatorstvo te pomoć Gradu Zagrebu, ali i njemu.

Osim toga, rekao mu je i da je Popović dobar otac, indirektno aludirajući u čiju bi korist vještak trebao presuditi. Ali, Redžepi nije stao na tome, već je od vještaka tražio da ga izvijesti o odlučiti. No, vještak se izuzeo iz postupka, što je Redžepija razljutilo.

Popovićev komentar

Milan Popović, pak, za RTL demantira sve što Redžepiju USKOK stavlja na teret. Tvrdi da ne zna ni o kakvom sastanku s vještakom.

"Znači li to da nitko ne smije reći: 'Ej, moj prijatelj je jako dobar otac.' Zato što, u ovom što sam pročitao piše da, aludirajući time na to da ovaj vještak treba napisati određeni nalaz. Pa majku mu... Znači, on ne smije reći svoje mišljenje da sam ja, kao njegov prijatelj, dobar otac samo zato da ne ispadne da on time čini kazneno djelo. Ma suludo", komentirao je Popović, razgovor kojeg je USKOK okarakterizirao kao kazneno djelo.