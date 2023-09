Mještani Žitnjaka ni dva dana nakon strašne nesreće ne mogu doći do riječi kojima bi izrazili tugu zbog smrti nesretne djevojčice. No, mnogi od njih došli su do mjesta na kojem je kamion naletio na curicu kako bi njoj u čast ostavili cvijeće, svijeće, igračke i poruke.

"Draga naša prijateljice, neka te čuvaju anđeli", napisali su na jednom od poruka njezini kolege iz razreda.

'Tragedija se mogla spriječiti'

Mještani smatraju da se tragedija mogla spriječiti. Na gusti promet na toj dionici su već upozoravali, no nitko nije reagirao. U slučaju da se ništa ne poduzme, najavljuju i prosvjed te traže hitne promjene.

Jedna od članica Mjesnog odbora za naše je kamere kazala da na tom mjestu nedostaje jedno 900 metara pješačke staze te da tu trebaju biti uspornici.

Policijska uprava zagrebačka istaknula je u nedjelju da je smrt djeteta na zagrebačkom Žitnjaku ogromna tragedija te poručila da smo svi bitni u stvaranju ozračja sigurnosti u prometu.

Unatoč dobrim brojčanim pokazateljima, svjedočimo najtežim prometnim nesrećama i smrtnom stradavanju u njima, navodi PU zagrebačka i ističe da je na njenom području ove godine u prometnim nesrećama smrtno stradalo 18 osoba, šest manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prosječan broj poginulih osoba u prometnim nesrećama u zemljama EU je 4,6 na 100 000 stanovnika, dok PU zagrebačka ima 3,8 poginulih, a Grad Zagreb 2, 1 poginulih osoba na 100 000 stanovnika.

Kad je pak riječ o situaciji na Žitnjaku, PU ističe da je policija tamo postupala i prije nesreće.

Potvrđuje da je u travnju ove godine zabilježena telefonska dojava predstavnice Mjesnog odbora Žitnjak da određeni broj teretnih vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona vozi po Ulici III. Struge koja je u neposrednoj blizini Ulice Žitnjak.

U široj zoni ulice Žitnjak policija ove godine utvrdila 910 prekršaja

Takvu dojavu, policija je preuzela u rad te je u ovoj godini utvrdila 910 prekršaja u široj zoni Ulice Žitnjak, Žitnjačke ulice, Radničke i III. Struga, I. Petruševec i Čulinečke ceste.

Policija je i prije te dojave građana, u 2022. godini sankcionirala ukupno 1096 prekršaja na tom istom području.

PU zagrebačka napominje i da se prometni znak „Zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona“ nije odnosio na vozilo koje je sudjelovalo u prometnoj nesreći, jer je ono najveće dopuštene mase 6,5 tona, pa se spomenutu dojavu ne može povezati s nesrećom od petka.

Zagrebačka policija pojašnjava i da uspornike tj. „ležeće policajce“ ne postavlja policija, nego tijela gradova i općina uz suglasnost policije.

Naglašava i da se lokacija na kojoj se dogodila nesreća ne izdvaja uvelike od sličnih lokacija u gotovo svim gradskim četvrtima, gdje je razvidno da se uglavnom zbog nedostatka javnih površina prometnice ne mogu širiti.

'Za kamerama nije bilo potrebe'

Kad je riječ o kamerama za mjerenje brzine koje su u vlasništvu policije, PU zagrebačka napominje da se one postavljaju na mjesta i dionice, sukladno analitičko-statističkim pokazateljima stanja sigurnosti na pojedinoj lokaciji. S tim u vezi napominje da na mjestu nesreće u ovoj godini nisu zabilježene nikakve druge nesreće pa tu lokaciju, do sada, nisu izdvajali kao specifičnu ili posebno opasnu.

Ova prometna nesreća u kojoj je smrtno stradalo dijete, predstavlja ogromnu tragediju te iziskuje od svih nas, počevši od pojedinca koji sudjeluje u prometu, obitelji, pa do razine svih institucija, da pronalazimo dodatne načine kako podignuti svijest svakog aktivnog sudionika u prometu o opasnostima koje krije sudjelovanje u prometu, bilo u svojstvu pješaka ili vozača, navodi, u ostalo PU zagrebačka.