Na pješačkom prijelazu na dnu Alkarskog trkališta u Sinju 31-godišnja vozačica oborila je 11-godišnju djevojčicu. Zaustavila se malo dalje tek na par sekundi i odvezla se, javlja Danas.hr.

"Hvala Bogu, moja kćer je dobro. Ima površinske ogrebotine na oba koljena, na boku i na bradi, ali nije ništa strašno", za RTL je izjavila majka ozlijeđene djevojčice iz Sinja Katarina Marić.

Očevicima je laknulo kad su vidjeli da djevojčica nije teže ozlijeđena. Frano Smoljo je u trenutku nesreće u blizini prodavao božićna drvca.

"Svi smo se okrenuli kad se dogodio udarac. Samo se čulo dolje bum, a vozačica - crta, ća. Žalosno. Taj trenutak je strašno za opisati. Zamisli da to netko napravi tvom djetetu i produži", šokirano je prepričao Frano.

'Nije je uopće bilo briga'

Majka ozlijeđene djevojčice je ogorčena i nakon svega pita se gdje je nestala empatija. "Ostavila je moje dijete na cesti kao neku bocu, nije je uopće bilo briga. Jednostavno ne znam što bih rekla. To je katastrofa", govori majka 11-godišnje Petre.

Nije to jasno ni gradonačelniku Sinja Miri Bulju. "Gdje je nestao čovjek? Neshvatljivo mi je to. Mislim kad mačku udarite, pregazite, morate stati. Morate imati taj osjećaj", ističe Bulj.

A takvih nesreća u posljednje vrijeme događa se sve više. U posljednja dva mjeseca na području Dalmacije dogodile su se barem četiri prometne nesreće u kojima su vozači oborili pješake i nakon toga pobjegli iako su u nekim slučajevima bile i tragične posljedice.

Tako je u listopadu vozač pobjegao nakon što je automobilom u Prugovu udario u dvije sestre koje su poginule. Prije nekoliko dana drogirani je vozač u Tribunju usmrtio mladu djevojku iz susjedstva, a danas je priveden i 44-godišnjak koji je u Slivnici kraj Zadra udario čovjeka, nanio mu teške tjelesne ozljede i pobjegao bez da mu pomogne.

"To je katastrofa i za takve stvari treba dobra, debela kazna. Da bi se ljudi opametili i da takve stvari nikome ne padnu na pamet. Jer to je stvarno žalosno. Pa to je nečije dite", komentira Sinjanka Tamara Domazet-Lošo.

Njezin sumještanin Ante Delić smatra da je sve to pitanje odgoja. "Ne daj Bože, svakome se može dogoditi. Staneš, pomogneš, pa onda što bude", zaključuje.

