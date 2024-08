Liječnički dvojac neviđeno prao lovu! Muljali na satima, radili privatno: Uzeli 80.000 eura

Dvoje hrvatskih državljana u dobi od 58 i 59 godina osumnjičeni su za počinjenje kaznenih djela protiv gospodarstva te za Zlouporabu položaja i ovlasti i Krivotvorenje službene ili poslovne isprave.

Prema priopćenju Policijske uprave zadarske, kao voditeljica Odjela zdravstvene ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske, a ujedno i vlasnica privatne poliklinike, ona je s 59-godišnjakom, također liječnikom na istom odjelu i zaposlenikom iste privatne klinike, htjela pribaviti nepripadnu imovinsku korist na štetu zdravstvene ustanove u vlasništvu države.

Zajedno su "muljali" od početka 2019. pa do kraja 2023. godine. Osumnjičena je odobravala osumnjičenom višekratno plaćene dopuste, iako je znala da on na to nema pravo. Kada je primio plaću, tada je u sklopu plaće primio i te dopuste, a sve na štetu zdravstvene ustanove.

I ne samo to, našli su još jedan način zarade. U privatnoj poliklinici u kojoj rade, upisivali su neistinite podatke o prekovremenom radu.

"Osumnjičeni su izravno sebi pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od gotovo 25.000 eura, a za koji iznosu su ujedno i oštetili zdravstvenu ustanovu u vlasništvu RH. Privatnoj poliklinici je pribavljena protupravna imovinska korist u iznosu od preko 55.000 eura", priopćila je policija.

Protiv osumnjičenih osoba, nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru podnesena je kaznena prijava, a 58-godišnjakinja je predana pritvorskom nadzorniku.

Ministar zdravstva Vili Beroš osudio je zlouporabu javnih ovlasti u ovom slučaju.

